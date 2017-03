13. marec 2017 ob 10:18 Zgodbe Kdo so najuspešnejši gospodarstveniki Primorske 2016?

Radio Koper, Televizija Koper - Capodistria in Primorske novice bodo nocoj v novogoriškem igralniško-zabaviščnem centru Perla podelili nagrade posameznikom in podjetjem z najboljšimi poslovnimi rezultati.

Osrednje priznanje Gospodarstvenik Primorske 2016 sta prejela Ivo Boscarol in Erik Zobec. Foto: Primorske novice

Priznanje bodo prejeli Ivo Boscarol, ustanovitelj in direktor podjetja Pipistrel, ki še naprej dokazuje, da je njegova meja le nebo, Erik Zobec, direktor podjetja Seven Refractories, ki sodi med najpomembnejše ponudnike vrhunskih izdelkov v sektorju ognjevzdržne keramike, Matija Klinkon, direktor start –up podjetja Led Luks, ki sodobna svetila za poslovne in industrijske prostore izvaža v 25 držav, ter ekipa podjetja Kaskader, brez katerega to zimo na Kaninu gotovo ne bi smučali. Nagrada za življenjsko delo gre letos v roke Jožeta Ceglarja iz podjetja Termoplasti Plama, kjer izdelujejo predvsem polietilensko embalažo. Pod njegovim vodstvom so se iz prisilne poravnave razvili v finančno uspešno podjetje, z visoko dodano vrednostjo in rastočim deležem izvoza.

Častni gost prireditve bo predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, ki bo tudi podelil nagrado za življenjsko delo. Podelitvi priznanj bo sledil pogovor o aktualnem dogajanju v slovenskem turizmu.

Poslušalci Radia Koper lahko razglasitvi najbolj inovativnih in uspešnih gospodarstvenikov na Primorskem prisluhnejo v neposrednem prenosu ob 18. uri. Gledalci TV Koper pa si bodo lahko predstavitve nagrajencev ogledali v četrtek, 16. marca, ob 18. uri v oddaji Gospodarstvenik Primorske.

Laskavi naslovi letos podeljeni že 20. zapored

Akcija Gospodarstvenik Primorske, ki jo vodilne primorske medijske hiše letos organizirajo že 20. zapored, je izbor najuspešnejših gospodarskih družb, zasebnikov in vodilnih osebnosti primorskega gospodarstva. Zasnovana je z namenom, da poudari presežke in pozitivne razvojne smeri v primorskem gospodarstvu, se odziva na sodobni trenutek in je občutljiva na aktualni gospodarski utrip.

Obrazložitve:

IVO BOSCAROL - PIPISTREL

Ustanovitelj in direktor podjetja Pipistrel, Ivo Boscarol, še naprej dokazuje, da je njegova meja le nebo. Posel, ki ga je lani sklenil s kitajsko družbo Sino, predvideva sedemletno sodelovanje na področju letalstva. Medsebojni učinki posla bi lahko presegli pol milijarde evrov. Dovoljenje za prodajo letal na Kitajskem je Pipistrelu odprlo vrata za prodajo na azijskih trgih. Večji del denarja iz tega posla bodo namenili novim zelenim letalskim tehnologijam, tudi letalu na električni pogon v kombinaciji z vodikovimi gorivnimi celicami, ki ne bo imelo nikakršnih izpustov. Ajdovska družba je lani promet povečala za četrtino, dobiček za 50 odstotkov. V Sloveniji od Pipistrela živi več kot 200 družin, nove zaposlitve se obetajo tudi ob odprtju nove tovarne pri Gorici.

ERIK ZOBEC - SEVEN REFRACTORIES

Podjetje Seven Refractories ima v divaški poslovni coni obrat, ki proizvaja ognjevzdržne materiale za jekleno, železovo, cementno in toplotno industrijo. Tudi lansko leto je bilo za podjetje zelo uspešno in zaznamovano z rastjo ter izvozom izdelkov v več kot 40 držav. Direktor Erik Zobec se nadeja, da bodo z inovativnimi rešitvami, kot je naprava za mešanje materialov v končni izdelek, in podvojenimi zmogljivostmi postali vodilni ponudnik vrhunskih izdelkov v sektorju ognjevzdržne keramike. Seven Refractories je tudi pomemben zaposlovalec in družba z visoko dodano vrednostjo na zaposlenega. Proizvodnja v Divači temelji na zeleni energiji, pridobivajo jo s fotovoltaično streho in tako zmanjšujejo izpuste ogljikovega dioksida.

Priznanje za start up:

MATIJA KLINKON - LED LUKS

Podjetje LED Luks razvija, oblikuje in proizvaja LED svetila za poslovne in industrijske prostore. Razvili so že 11 različnih svetil, ki jih odlikujejo visoka kakovost, sodoben dizajn, energijska varčnost in dolga življenjska doba. Večino izdelkov izvozijo v 25 držav, od Evrope, Bližnjega vzhoda, Rusije, do Nove Zelandije in Avstralije. Imajo svoj razvojni oddelek. V LED Luksu so še posebej ponosni na nagrado, ki so jo prejeli na tekmovanju Darc Awards. Njihovo luč EOS Circular je strokovna javnost razglasila za enega od desetih najboljših izdelkov notranje tehnične razsvetljave v letu 2016. Mlado in zagnano ekipo vodi Matija Klinkon, diplomirani inženir elektrotehnike, ki strast do elektronike goji že od otroštva.

Priznanje za posebne dosežke:

EKIPA PODJETJA KASKADER

Brez Kaskaderja, podizvajalca pri obnovi smučišča na Kaninu, to zimo tam gotovo ne bi smučali. Drzna ekipa pod vodstvom direktorja Petra Poljanca je visoko med skalovjem, v mrazu in burji, opravila herojski podvig - od odkopavanja pod snegom zasutih naprav do gradnje gradbiščne vlake in transporta pettonskega obračalnega kolesa, ki so ga spravili 2200 metrov visoko. Včasih gre skozi šivankino uho, a ekipa Kaskader ne popušča. Kjer se drugi ustavijo, mi začnemo, pravijo. Poljanec je zbral fante, za katere je delo na zahtevnem terenu izziv in način življenja. Kaskader je postala uveljavljena blagovna znamka. Večino poslov imajo v Sloveniji, zlasti na Primorskem, občasno pa v državah na ozemlju nekdanje Jugoslavije.

Priznanje za življenjsko delo:

JOŽE CEGLAR - TERMOPLASTI PLAMA

Podjetje Termoplasti-Plama iz Hrušice, kjer izdelujejo predvsem polietilensko embalažo, brez Jožeta Ceglarja ne bi bilo to, kar je danes. Pod njegovim vodstvom so se iz prisilne poravnave razvili v finančno uspešno podjetje, z visoko dodano vrednostjo in rastočim deležem izvoza. Več kot dve tretjini proizvodov prodajo na tuje trge. Jože Ceglar je pri vodenju znal uskladiti vrednote, na katere prisegajo menedžerji stare šole, ter drzne odločitve pri iskanju priložnosti na tujih trgih. Veliko vlagajo v razvoj, največ prav v težkih časih. To jim je omogočilo rast tudi med krizo. Jože Ceglar je od leta 2015 prokurist, vodenje podjetja je tedaj prepustil sinu Petru, ki nadaljuje tradicijo odličnih rezultatov, zavezanosti kupcem in skrbi za zaposlene.