17. januar 2017 ob 13:11 Zgodbe Kolektiv Ustvarjalne platforme Inde ne pristaja na izpraznitev skvota

Izpraznitev dela nekdanje koprske tovarne oziroma skvota zahteva DUTB, da bi odstranili nevarne odpadke. Skvoterji poudarjajo, da je to mogoče narediti brez prekinitve delovanja kolektiva.

Del propadajoče tovarne zaseda Ustvarjalna platforma Inde. Foto: Lea Širok

Azbestni odpadki so razmeroma oddaljeni od tistega, sicer manjšega, dela industrijskega objekta, ki so ga podporniki kolektiva Inde sanirali in ga s številnimi dejavnostmi uspeli uveljaviti kot pomemben regijski prostor alternativne mladinske ustvarjalnosti in družbenega aktivizma.

Na območju nekdanje tovarne Inde , ki ga lastnik oziroma slaba banka zdaj namerava sanirati, so poleg azbestnih odpadkov nevarne tudi odvržene igle uporabnikov drog, veliko je gradbenega materiala, nam je pojasnil podpornik Ustvarjalne platforme Inde, ki želi ostati neimenovan: "Mi se s tem že dolgo spopadamo in sanacijo pozdravljamo. Ne pristajamo pa izpraznitev naših že saniranih prostorov, ki sploh niso pokriti z azbestno streho, ampak z opečnato."

Poleg tega so prostori Indeja postali nepogrešljiv prostor za celotno pokrajino. To dokazuje množičen odziv udeležencev pri, denimo, socialnih, izobraževalnih, okoljevarstvenih in kulturnih dejavnostih. Med drugim so organizirali 300 koncertov, okroglih miz, umetniških razstav in filmskih večerov. "Pripravljali smo tudi hrano za socialno ogrožene, zbirali smo potrebščine za begunce. Skratka, imamo zelo široko paleto dogajanja, ki se na drugih prostorih v regiji ne bi mogla izvajati na tak način. Še posebej zdaj, ko avtonomne cone Argo v Izoli ni več."

Ob tem opozarjajo, da je v prostorih nekdanje tovarne našlo zatočišče več brezdomcev: "S tem se tudi njih zdaj meče ven, grdo rečeno, v najhujšem mrazu."

Podporniki kolektiva Inde bodo v prostorih tudi 30. januarja, ki ga je slaba banka določila kot zadnji datum za izpraznitev objekta, in napovedujejo vrsto dogodkov, s katerimi bodo 8. februarja obeležili drugo leto javnega delovanja. Tokrat v neoporečnem okolju, še dodajajo.

Ob grožnji deložacije s strani DUTB je polno podporo kolektivu Inde izrekel obalno-kraški odbor Iniciative za demokratični socializem, koalicijske partnerice Združene levice. Kot so med drugim zapisali v sporočilu za javnost, je Ustvarjalna platforma Inde odgovor na pomanjkanje skupnih in javnih, neprofitnih in nekomercialnih prostorov v slovenskem delu Istre, pa tudi širše. Je tudi zanikanje neoliberalne dogme, da alternative ni in je dokaz, da je aktivna participacija v družbenem življenju mogoča kljub omejenim sredstvom. Prav kolektiv Inde, dodajajo, je Koper postavil ob bok večjim evropskim mestom s prizorišči na zapuščenih industrijskih območjih kot so ljubljanska tovarna Rog, nekdanja elektrarna Bankside Power Station v Londonu in območje nekdanjih premogovnikov v nemškem Duisburgu.

Lea Širok