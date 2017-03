13. marec 2017 ob 18:31 Zgodbe Koprski programer z denarjem s Kickstarterja ustvarja srednjeveško igro

Glavni snovalec računalniške igre je avtor je Marko Grgurovič, doktorski študent računalništva in informatike ter asistent na Univerzi na Primorskem

Navdušenci nad srednjeveškimi bojnimi igrami bodo lahko naslednje leto uživali v virtualnih scenarijih, ki jih ponuja računalniška igra Mordhau. Njen avtor je Marko Grgurovič, doktorski študent računalništva in informatike ter asistent na Univerzi na Primorskem, natančneje na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije. S skupino mednarodnih razvijalcev je projekt predstavil na platformi za množično financiranje Kickstarter in v enem dnevu že dosegel zastavljeno vsoto. Za cilj si je postavil zbrati 80.000 ameriških dolarjev, toda do danes so vlagatelji obljubili že več kot 140.000 dolarjev.

In kaj je izdelek, ki ga ponuja? "Gre za igro, v kateri sodeluje do 64 igralcev. Gre za bojevanje z meči in podobnimi srednjeveškimi orožji. Ne gre ravno za realistično predstavitev teh srednjeveških bojev, ampak skušamo priti karseda blizu temu. Seveda je igra malce krvava, ker so bili takrat tudi boji taki." Zaradi tega igra ni ravno primerna za otroke. Ciljna skupina so 20 do 32 let stari igralci, je povedal avtor.

O nastanku igre pa je povedal: "Tri leta nazaj sem se pač en dan odločil, da bom malce šel v to smer. Nisem pričakoval ničesar. Kakšne tri mesece sem zadevo razvijal sam. Potem je, čisto po naključju, prišel vmes še en 3D umetnik. Jaz sem namreč programer in stvar je bila na videz bolj uboga. Ko je prišel umetnik, pa je začela postajati vse bolj zanimiva. Potem pa sva po letu in pol celo stvar v bistvu vrgla v smeti. Ni bilo dovolj dobro. Druga stvar, ki nama ni bila všeč, je, da nisva dosegla dovolj širokega občinstva, ker ni bilo še videti dovolj impresivno. Zato smo celo stvar začeli znova, povečali ekipo na deset ljudi, tudi nekateri naši podporniki so začeli sodelovati z nami, in smo vse skupaj spravili do sem."

Kaj še je Marko Grgurovič povedal voditelju programa Blažu Maljevcu, lahko slišite prek povezave nad besedilom.