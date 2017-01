16. januar 2017 ob 16:59 Zgodbe Maja Grisonic je združila ljubezni do morja in arheologije

Mlada podiplomska študentka univerze v Zadru je lani sodelovala pri odkritju potopljene grške ladje in amfor v okolici Šibenika.

Maja Grisonic je doktorandka podvodne arheologije. Doma je v Polju pri Domju (v občini Dolina), je torej Slovenka iz Italije. Na študiju v Pisi je spoznala profesorico Ireno Radič Rossi z univerze v Zadru. Prav tam je zdaj na doktorskem študiju.

Svojih arheoloških začetkov se spominja tako: "Že od otroških let mi je bila arheologija zelo všeč. V noninem vrtu sem rada kopala, našla stekleničke, jih narisala, naredila tipologijo. Noni in njenim prijateljicam sem nato razlagala zgodovino najdenih predmetov, kako je bil nekoč ves ta prostor pod morjem. V študiju podvodne arheologije sem nato združila ljubezen do morja, vedno sem se rada potapljala. Težko me je bilo spraviti iz morja."

Zanjo je še vedno zelo vznemirljivo, ko pod gladino zagleda še neraziskane ostanke zgodovine: "Prav lani sem bila priča takšnemu dogodku. En gospod nam je zaupal, da je nekje pri Šibeniku odkril najdišče polno amfor. Ko je nastopil čas, da se potopimo, si je premislil in nam lokacije ni želel več razkriti. A se je potem pri večerji zarekel, ker je bil nekoliko pijan (smeh, op. p). Zato smo lahko prek Univerze v Zadru oziroma slovenskega potapljača, ki je doniral denar za prvi potop oz. dokumentacijo najdišča. Ugotovili smo,da gre za helenistični brodolom, to je najbolj severni brodolom grške ladje, ki ga poznamo v Jadranu. Ko smo se podvodne arheologinje prvič potopile, smo skoraj zajokale. Bilo je zelo čustveno videti 150 amfor, ki so bile na tej helenistični ladji. Domnevamo, da so lokalna produkcija iz grške kolonije Faros, ki je bila na Hvaru. Vse to pa moramo še raziskati."

Kako pa poteka potop?

"V vodo se potopimo v potapljaški obleki, z jeklenkami in vodno sesalko. Ta sesa in odkriva usedlino, ki prekriva najdišče in najdbe. To dokumentiramo in tudi narišemo na tablice z navadnimi svinčniki. Vse to pod vodo! Podvodni fotograf to dokumentira, nato pa z računalnikom izdela fotogrametrijo. S to tehniko lahko natančno vidi položaj struktur in najdb."

Ali vse najdbe odnesete z dna morja na kopno, kjer jih nato preučujete?

"Odvisno od časa, ki ga imamo, in od tega, kaj želimo raziskati. Ko želimo izkopati strukture, ki so večje ali bolj zanimive - ker pričajo, do česa je tam dejansko prihajalo v preteklosti - moramo večkrat odstraniti najdbe, zato da lahko gremo globlje. Majhne predmete, ki jih je treba odstraniti, damo v vrečke, ki imajo številke, zato da vemo, kje smo jih našli. Ko jih prenesemo z dna, jih na obali oziroma že takoj na ladji postavimo v navadno, sladko vodo. Temo pravimo desalinizacija. Nato naredimo inventar. Vsak predmet oštevilčimo, opišemo, narišemo, izmerimo in skušamo interpretirati, kaj bi lahko to bilo. Najpogostejša najdba je keramika, ki je kot današnja plastika – uporabljali so jo za vse mogoče reči. Morju nato vrnemo tiste najdbe, ki niso tako zelo pomembne. Soočamo se namreč z velikim številom potapljačev, ki si najdbe prevečkrat vzamejo domov kot spominke. To nam zelo otežuje delo."

Z Majo Grisonic se je pogovarjala Tjaša Škamperle. Pogovor lahko slišite s klikom na naslovno fotografijo.