11. januar 2017 ob 18:04 Zgodbe Miha Mevlja, za žogo s Krasa v Rusijo

Kraškega nogometaša, kot kaže, bolj cenijo v tujini, kot doma. Zdaj živi v Rostovu na Donu, za tamkajšnje moštvo igra v ligi prvakov, postal je tudi reprezentant Slovenije.

Miha Mevlja prihaja iz nogometne družine. Z najpomembnejšo postransko stvarjo na svetu se ukvarja tudi njegov dvojček Nejc, veliko zaslug za nogometni razvoj obeh bratov ima oče Egon. Miha uspešno nastopa za ruski Rostov, na zadnjih reprezentančnih tekmah je bil nepogrešljiv člen obrambne vrste.

Miha se je v zadnjih mesecih prebil med najbolj prepoznavne slovenske nogometaše. Kmalu po debiju za reprezentanco je že zabil gol, dobro pa mu gre tudi na klubski ravni. Z Rostovom je v skupini Lige prvakov osvojil tretje mesto in se preselil v Evropsko ligo. V šestnajstini finala bo Rostov igral s Sparto iz Prage. "Lansko poletje sem prav na zadnji dan prestopnega roka podpisal pogodbo in odšel v Rostov na Donu. Že lani sem dobro igral v Romuniji, tako da sem pričakoval, da se bom iz Bukarešte preselil k še boljšemu klubu. Pričakali sta me močna ruska liga in Liga prvakov, z odigranim moram biti zadovoljen," nam je povedal.

Poleti se ni zgodil samo prestop v Rusijo, ampak tudi prvi nastop za člansko reprezentanco. Miha, ki je sicer branilec, se je v dresu z državnim grbom že vpisal tudi med strelce. "Igranje za reprezentanco je zame posebna čast. Proti Poljakom sem po prekinitvi res dosegel gol, vsekakor pa je moja osnovna naloga, da preprečim zadetke tekmecem. Seveda pa sem tudi danega gola vesel. Marca nas z reprezentanco čakajo novi izzivi, verjamem, da lahko v kvalifikacijah dosežemo veliko."

Miha pred prihodom v Rostov ni veliko vedel o tem ruskem mestu, o moči kluba pa se je pozanimal, tako da je vedel, kam prihaja. "O mestu sem vedel zgolj osnovne stvari, kljub temu pa zame že kmalu ni bilo več neznanka. V nekaj mesecih sem se naučil tudi nekaj ruščine, sicer pa je z mano tako, da navadno pol leta poslušam tuj jezik in, ko ga dovolj razumem, začenjam tudi normalno komunicirati. Rusi praktično ne govorijo angleško, tako da je na začetku bilo nekaj težav. Nogometni izrazi pa tako ali tako že dolgo niso težava."

V Rostovu za zdaj ni srečal ne gostil nobenega slovenskega rojaka, v primeru, da se kdo oglasi, pa ve, kaj bi mu pokazal: "Središče mesta in določena mesta ob reki Don so zelo lepa. Tam je tudi veliko število restavracij, vedno se nekaj dogaja. Pozimi se zaradi nizkih temperatur ljudje praviloma zadržujejo v zaprtih prostorih."

Tudi na hrano se je Miha dobro navadil, saj se ruska kuhinja ne razlikuje veliko od naše. Praznike je preživel v družinskem krogu, poudarja da sta za njegov in bratov nogometni razvoj zelo zaslužna starša. Brat dvojček Nejc trenutno igra v Švici, z Miho sta zelo povezana: "Slišiva se vsak dan, jaz gledam posnetke njegovih tekem, on pa mojih. Zelo sva navezana," je sklenil Miha Mevlja, ki se tudi v prihodnje vidi v nogometni tujini. Pravi, da so ga na tujem kot nogometaša vedno bolj cenili kot doma.

Primož Čepar