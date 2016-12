30. december 2016 ob 18:41 Zgodbe Mitja Grmek Seražin: "Glasba posreduje moralo in vrednote."

Čeprav je nedavno osvojil naslov Naj frajtonarica Primorske 2016, je njegova pozornost usmerjena zlasti v klarinet, želi pa tudi skladati svojo glasbo.

Vsakdan 16-letnega Mihe Grmeka Seražina je razpet med klarinetom in harmoniko. Čeprav je v decembru na prvem Deželnem tekmovanju v igranju na diatonično harmoniko v Senožečah osvojil naslov Naj frajtonarica Primorske 2016, je njegova pozornost usmerjena zlasti v klarinet, s katerim se je seznanil pri desetih letih. Razmeroma pozno, zato je kasneje preskočil en razred.

S klarinetom je začel na Glasbeni šoli Vinka Vodopivca v Ajdovščini, sprva v razredu profesorja Miroslava Paškvana. Po treh letih je prišel pod mentorstvo profesorja Branislava Trifkovića, s katerim se je pripravljal na srednjo šolo. Konservatorij je bil pri njem od vsega začetka edina izbira. "Zdaj sem pri profesorju Jožetu Kotarju na Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani. Tam mi je super in on je odličen profesor. Uživam, ker mi odpira nova obzorja v interpretaciji. Lahko imaš idejo o tem, kaj bi rad zaigral, ampak če nimaš tehničnih sposobnosti, si omejen. Prav to mi on zelo dobro podaja," je povedal Miha Grmek Seražin, ki se pogosto udeležuje tekmovanj, s katerih prinaša najvišje ocene in priznanja.

Glasba in literatura se pri mladem glasbeniku dopolnjujeta in zdi se, da v njegovem življenju ena brez druge ne bi mogli obstajati. Glasbeniku je v veliko pomoč, če se razgleduje tudi po drugih področjih; prebira leposlovje, posluša opere, se ukvarja s filozofijo. "Pri glasbi je treba razumeti veliko stvari. In literatura je pomembna. Rad berem življenjepise skladateljev. Najljubši mi je Johann Sebastian Bach, ker mi da nekaj, česar ne najdem pri nobenemu drugemu: je matematičen, pisal je večinoma polifono glasbo, in prav njegova težnja k popolnosti ter logičnost človeku ponudi glasbo, ki nasprotno od romantike ne vzbuja depresivnega vzdušja, žalosti, veselja ali ljubezni, ampak je skupek vsega. Da ti vsakdanjost in vsakdanjost ni nekaj 'izjemnega'. Zanimivo pa je, kako to postavi v note in ujame perspektivo vsakodnevnosti," razmišlja 16-letnik, ki se v pogovoru izkaže kot izjemno zrel sogovornik.

Vprašanje, katera zvrst mu je najbolj všeč, vnovič razgrne kompleksnost njegovega razmišljanja: "Raje bi definiral, kaj zame glasba sploh je. Je nekaj, kar posreduje moralo in vrednote. Vsa glasba, ki ti da občutek, da nekam pripadaš in da nekaj na svetu pomeniš, kar je sicer nasprotno resničnosti, mi je všeč. To je izključno klasična in sodobna glasba, mogoče tudi džez. Moj velik vzornik, čeprav je že mrtev, je pianist Glenn Gould. Bil je umetnik, ki je delal predvsem studijsko in se izoliral od javnega, koncertnega življenja. Pisal je članke, veliko razmišljal in študiral filozofijo. Drugačnost je lahko včasih slaba, ampak pri njem tega nisem zasledil z izjemo zadnjih let življenja. V izvedbe je dal napetost. Večinoma je igral Bacha in tudi sodobno glasbo."

Klarinet in harmonika sta samo dve področji glasbe, ki Miho navdušujeta. Zanima ga tudi kompozicija: "Letos sem vpisal dodatne ure kontrapunkta. Ko bom dovolj vedel in znal, bom verjetno tudi kaj napisal. Do takrat pa nočem, ker ne bi bilo tako, kot si želim. Bom raje počakal."

Kaj pa prosti čas? "Prosti čas je vse, razen izključno šola, in še vaje. Včasih je še pouk lahko sproščujoč. Sprostitev je že to, da odmisliš vse stvari, se nasmeješ in se pošališ." Preprosta modrost, ki v plasteh odseva načela mladega glasbenika. Če tako gledaš na življenje, pa je lahko tudi dober recept za uspeh.

Metka Sulič