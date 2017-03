1. marec 2017 ob 19:35 Zgodbe Modna tolmačka, ki zbira države

Mirjana Perkovič je Postojnčanka, ja, tudi Primorka, brez oklevanja pove, čeprav več kot deset let živi in dela v Bruslju. Domotožja ne čuti tudi zato, ker je službo pri zvezi Nato dobil tudi njen brat Željko, zato se kdaj družita v evropski prestolnici.

"Na nek način sem evrobirokratka. Kot tolmačka delam za vse tri institucije. A ne tipična. Dve leti delam tudi v svojem start up podjetju, ki se ukvarja z modo. Oblikovala sem modno platformo na spletu, prek katere prodajam kose profesionalnih modnih proizvajalcev, ki jih pošiljam kupcem po vsem svetu. O modi nisem nikoli razmišljala kot o poklicu, a vedno je bila moja strast in hobi v prostem času. Obiskala sem nekaj tečajev in modnih šol v Milanu in Londonu."

Bruselj ni ravno sinonim za modo?

"Res je in v tem vidim izziv. Sprva sem želela odpreti butik. No, zdaj imam spletni butik. V Bruslju moda ni velike konkurence, čeprav tu živi več kot 10 tisoč ljudi, ki so zaposleni v institucijah in korporacijah. Dobro služijo in se radi lepo oblačijo. Zato Bruselj ponuja veliko priložnosti. A vseeno se osredotočam na trge izven Evrope."

To vidimo tudi po objavah na vašem omrežju, vsak teden nova fotografija iz nove države.

"Potovanja so moja strast. Moj hobi: zbiram države. Do sedaj sem jih obiskala 93 in cilj je, da jih obiščem 100. Potem se bom najbrž vračala v tiste, ki so me zelo navdušile. Islandije, Kostarika, Argentina, Južna Afrika, Kitajska, Avstralija, Maldivi. Lahko bi živela v kateri od teh držav. Še najraje pa tam, kjer je veliko sonca in je toplo. Običajno potujem zasebno, a zdaj združujem tudi poslovno priložnost zaradi mode. Te dni sem bila v Londonu, marca grem na Kitajsko, maja v New Orelans, kjer bom predstavila svoj start up podjetje oz. portal. Včasih v novi državi obiščem jezikovni tečaj, saj sem poklicu lingvistka. Poslovno v tem letu veliko stavim na Azijo."

So v teh državah vedeli za Postojno oz. za Postojnsko jamo?

"Ne, nisem še srečala tujca, ki bi poznal Postojno. Le redki so vedeli za Slovenijo. Če že, so poznali prestolnico. Tisti pa, ki so vedeli za Slovenijo, so rekli, da je zelo lepa."

Kakšno je življenje v Bruslju?

"Zelo razgibano. Tu je veliko tujcev. Zlahka najdeš prijatelje, sama sem zelo družabna. Tu se veliko dogaja. V primerjavi z domačo Postojno so tu lokali, restavracije odprte pozno, pa tudi vedno polni. Da o kulturnih dogodkih ne govorim. Vedno se kaj dogaja."

Tjaša Škamperle