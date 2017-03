8. marec 2017 ob 19:42 Zgodbe Neža Podobnik Kodrič - z družino iz Nepala na Filipine

"Življenje v različnih kulturah nas bogati," je prepričana gostja tokratne oddaje Primorci po svetu.

Filipini so otoška država, ki jo sestavlja kar sedem tisoč otokov. Neža živi v kraju, ki je približno 30 km oddaljen od Manile. Popotniki se glavnega mesta Filipinov sicer raje izognejo. Od mesta jih menda odvrne smogasta, soparna in brezdušna betonska džungla. Neža pove, da je to res: "Samo mesto je natlačeno. Imajo ogromno visokih stolpnic, nebotičnikov in malo javnega prometa. Nimajo vlakov ali recimo podzemnih železnic. Na obrobju je sicer nekaj zelenja, ampak gneča je povsod."

Neža je prej živela v Nepalu. Na Filipine sta se z možem preselila zaradi njegovega poklica. "On je inštruktor jadralnega padalstva in išče sezonska dela v svojem poklicu. Na Filipinih se mu je odprla možnost in zato sva se preselila sem. V Nepalu so to dejavnost napolnili z lokalnimi jadralci. Slišali smo tudi, da ostro nastopajo do tujcev, medtem ko so Filipinci zelo odprti, kar se tiče dotoka delovne sile. Imajo veliko migrantov. Všeč mi je, da hči odrašča v okolju, kjer se bo navadila na različne kulture, različno barvo ljudi. Jaz sem odraščala med belci, kristjani ... Moja hči pa bo imela možnost odraščati oziroma doživljati globalno kulturo, v katero jo usmerjam, tudi vzgajati jo poskušam v tem duhu."

Nežina družina živi v varni soseski. Pove, da je življenje izven varovane ograje nevarnejše: "Ja, precej. Filipini so relativno nevarna država. Veliko več kriminala je. Olajšanje je, da živimo v zaprti soseski z redno varnostno službo. Marsikdo mi pravi: Ja, zakaj pa si na Filipinih? Vendar s takšnim načinom življenja prihranimo. Zaradi toplega podnebja človek potrebuje veliko manj oblačil, obutve, ogrevanja. Tak način življenja je tudi varčen (smeh)."

71-letni predsednik Filipinov, Rodrigo Duterte, je zelo sporna osebnost. Neža pojasni, da ima veliko ljudsko podporo: "On želi red v državi. Prej je bil policist. Bil je na terenu in pozna tukajšnjo situacijo iz prve roke. Bori se proti narkomanskim kartelom, proti ultra bogatašem in za socialno varnost države. Podporo ima zato, ker želijo ljudje živeti varneje, želijo svetlo prihodnost zase in za otroke. Očitno so zbrali njega zato, ker govori brutalni jezik tistih, s katerimi se bori."

Na Filipinih ne namerava ostati prav dolgo. Selitev drugam je odvisna od moževe službe. "Dokler bodo pogoji za delo ugodni, bom tukaj, potem pa bomo šli še kam drugam. Je še dosti držav na svetu, kjer padalstvo še ni razvito. Tudi mene žene drugam, rada bi spoznala čim več kultur. In to na takšen način, da med njimi živim, se od njih kaj naučim. Potem pa se vrnem v Novo Gorico in pripomorem, da iz vsega tega dobrega zraste kaj lepega (smeh)."

Nataša Uršič