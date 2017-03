2. marec 2017 ob 18:39 Zgodbe Ob vsakem rojstnem dnevu obisk zobozdravnika - zanesljiva pot do prešernega nasmeha

Preproste poti vodijo do zdravih zob pri otrocih, je prepričana doktorica zobne medicine Lijana Jurečič, pedontologinja v novogoriškem zobozdravstvenem domu.

"Za zobe začnemo skrbeti, še preden izrastejo, ko pa prvi pokuka v ustno votlino, jih začnemo čistiti. Zobozdravniki nismo zagovorniki čiščenja z gazicami, ampak si prizadevamo za uporabo zobne ščetke že ob prvem zobku. Zobne ščetke so praviloma gumijaste, da jih otroci lahko uporabljajo tudi kot grizalo oziroma žvečilo. Tako pomagajo zobku, da predre dlesen in prodre v ustno votlino," pravi zobozdravnica Lilijana Jurečič.

O tem, kako pristopajo k delu, je dejala: "Otroke začnemo že zgodaj spodbujati k čiščenju zob, naučimo jih tudi pravilne tehnike. Preventivne sestre z obiski predšolskih otrok v vrtcih opravljajo pomembno delo. Pomagajo jim liki Jana, Lenče, Miška Šima in Miške Zare."

Zaželeno je, da začnejo otroci obiskovati zobozdravnika že v prvem letu, ko zrastejo zgornji sekalci, pravi Jurečičeva: "Pravilo naj bi bilo – ob vsakem rojstnem dnevu obisk zobozdravnika. Pri treh letih pa jih vabimo organizirano, imamo sistematske preglede, ki zajamejo vse otroke v naši regiji."

Včasih je bil strah pred zobozdravnikom eden od največjih strahov, vendar je tudi danes še veliko otrok, ki se bojijo "strica" ali "tete" v belem. Za te malčke si je treba vzeti malce več časa, potrebnega je več potrpljenja, pomembno je sodelovanje staršev, zlasti mame oziroma njen odnos do zobozdravnika. "Veste, starši, ki se bojijo zobozdravnika, svoj strah nezavedno prenašajo na otroka. Naša želja je, da pride z otrokom tisti od staršev, ki je pri zobozdravniku sproščen. Potem ni težav. Seveda imamo svoje metode in načine, kako se približati otroku, vedno pa velja pravilo: povej, pokaži, naredi." Na srečo poznamo vrsto načinov za zmanjševanje strahu pri otrocih –knjižice, igrice, slike, veliko gradiva je tudi na spletu.

Prvi stalni zobje zrastejo od 5. do 7. leta. Je kakšna povezava med kakovostjo mlečnih in stalnih zob? "Pogosto se zgodi, da so mlečni zobje brezhibni, pri stalnih pa žal opažamo kakšne napake v zgradbi, ki so lahko povezane tudi z zunanjimi dejavniki. Vsekakor pa velja, da v zanemarjeno ustno votlino ne more zrasti zdrav zob. Zato tudi mlečne zobe zelo skrbno popravljamo in pripravimo teren, da lahko tudi stalni zobje v lepo očiščenih ustih ostanejo zdravi."

V Sloveniji in na Goriškem že več kot 30 let izvajajo izjemno dober preventivni program za zdrave zobe, ki prinaša odlične rezultate zlasti pri šolski populaciji; pri predšolskih otrocih še nismo tako uspešni, pojasnjuje Jurečičeva: "Leta 1997 sem začela preglede triletnih otrok in izkazalo se je, da je vsak tretji otrok nujno potreboval pomoč zobozdravnika, saj je imel načete zobe. Danes je teh otrok bistveno manj. Takih, ki nujno potrebujejo zobozdravstveno oskrbo, je manj kot 10 odstotkov. Stanje se izboljšuje, vendar je karies mlečnih zob še vedno tesno povezan s prehransko-higienskimi navadami, tako imenovanega stekleničnega kariesa pa je še vedno preveč."

Več nasvetov, tudi v povezavi s prehrano otrok, lahko poslušate s klikom na povezavo nad besedilom. Ne preslišite nasveta doktorice Jurečičeve za zdravje zob vaših otrok: "Ne brskajte sami po spletu. Vprašajte raje strokovnjake, ki se s tem ukvarjamo; svetovali vam bomo, kaj in kako. In predvsem – ne bojte se umivati zob svojim otrokom!"

Zdenka Tomulić