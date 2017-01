19. januar 2017 ob 12:40 Zgodbe Oboi se posvečata s srcem, glavo in ušesi

Trinajstletni Maja Debevc iz Nove Gorice in Anamarija Vuga iz Solkana plešeta, pojeta in igrata več instrumentov, največ uspehov pa dosegata z oboo.

Maja Debevc in Anamarija Vuga, trinajstletni oboistki iz Nove Gorice oziroma Solkana.

Maja Debevc in Anamarija Vuga sta učenki oboe pri profesorici Andreji Konjedic Lenardič na Glasbeni šoli Nova Gorica. Trinajstletnici obiskujeta 5. razred oboe in 1. razred solfeggia, v prostem času tudi plešeta. Maja je iz Nove Gorice in se posveča Cheer Danceu. Anamarija iz Solkana pa poleg oboe obiskuje ure klavirja, simfoničnega orkestra in baleta na novogoriški Glasbeni šoli, rada ima tudi domišljijske in detektivske knjige.

Lani februarja sta na Regijskem tekmovanju mladih glasbenikov Primorske v Idriji osvojili zlato priznanje. Obema bo tisti dan ostal v posebnem spominu. Veseli sta bili, da sta ga preživeli skupaj, si bili v podporo in dobro opravili svojo nalogo, čeprav sta sprva imeli tremo. Izvajanje oboe ni preprosto, saj zahteva veliko fizičnih sposobnosti, naravnih predispozicij in fizionomije glede nastavka. Tega se dobro zaveda profesorica Andreja Konjedic Lenardič, ki oboo uči čez 20 let in ima diplomo tudi iz klavirja: "Že kot pianistka sem bila ambiciozna. Profesorica klavirja mi je svetovala, naj grem na oboo, ker naj bi bila lažja kot klavir. Kasneje sem ugotovila, da so pri oboi drugi problemi; angažirano je celo telo, pomembni sta sproščenost in kondicija pri ambažuri, pravilno dihanje, tako da sploh ni enostavno igrati na njo."

O učenkah je povedala: "Sta zelo prijetni in delavni dekleti. Anamarija je polno angažirana na glasbeni šoli, Maja pa svoj prosti čas deli med glasbo in športom. Maja ima zelo lep ton po naravi. Uspešno je opravila nastop na TEMSIG-u in osvojila srebrno plaketo. Anamarija je zelo hvaležna učenka in je preprosto delati z njo."

Zanimanje za oboo se v zadnjih letih med mladimi povečuje. Kaj je Anamarijo prepričalo, da se je odločila za to glasbilo: "Ko sem še kot majhna obiskala glasbeno šolo, je moja profesorica igrala na oboo Čebelico Majo in to mi je bilo zelo všeč. Čebelica Maja je bila moja priljubljena risanka ... (smeh)"

Maja se je za oboo odločila pri šestih letih: "Na dnevu odprtih vrat mi je uspelo takoj pravilno pihniti v njo in sem jo vzljubila."

Obe najraje igrata razgibane in dinamične skladbe. Anamarija se zdaj pripravlja na nastop na Mednarodnem tekmovanju glasbenikov Svirél v Goriških brdih. Igrala bo zahteven odlomek iz Händlovega koncerta. Glasbo ima rada, zato, ker se počuti sproščeno in: " ... ker se mi ni treba učiti za šolo, ko vadim oboo. Včasih si zaigram, ne ker bi morala, ampak ker hočem, ker se počutim v redu in prijetno." Glasba, ples in literatura se dopolnjujejo, pravi Anamarija: "V glasbi si lahko zamišljaš zgodbe, medtem, ko igraš. Ko bereš, si lahko predstavljaš zraven glasbo. Tudi, ko plešeš, si lahko zamišljaš, da je v ozadju zgodba."

Maja Debevc pove, da pri Cheer Danceu, ameriškemu plesu s cofi, ki ga plešejo navijačice na MBI ligah, plešejo le na pop glasbo. Njena priljubljena izvajalca sta Justin Biber in skupina Queen. "Všeč mi je tudi klasična glasba, ker je umirjena in čustvena. Rada imam Beethovnove simfonije in tudi opere, Verdijevo Aido in Bizetovo Carmen. Od slovenskih pevk rada poslušam Nino Pušlar in raperja Nipkeja, pa tudi kakšno narodno-zabavno pesem," za zaključek pove Maja.

Skratka, glasba je pri obeh prisrčnih oboistkah visoko med prioritetami prostega časa. Posvečata se ji z vsem srcem, odprto glavo in ušesi, kar je slišati tudi v njunih lepih izvedbah, ki jih podata z občutkom, da ti oboa v trenutku postane všeč.

Metka Sulič