Ogled dediščine obmejnega dela hrvaške Istre

Zavičajni muzej Buzet hrani arheološko in narodopisno zbirko, ki pričata o nekdanjem življenju in kulturni dediščini kraja.

Med ozkimi ulicami starega dela Buzeta, v hrvaški Istri, je mestni muzej, v katerem hranijo arheološko in etnografsko zbirko, ki pričata o nekdanjem življenju in kulturni dediščini kraja.

"Zavičajni" muzej so odprli leta 1961 v zgodovinski palači iz 17. stoletja. Večji razstavni prostor v prvem nadstropju je namenjen zbirki, ki priča o življenju na prehodu iz 19. v 20. stoletje, ko se je začela gradnja železnice v Istri, kar je vplivalo tudi na razvoj samega kraja. "Zlato obdobje muzeja je bilo obdobje šestdesetih let minulega stoletja, ko je muzej pridobil večino predmetov, ki jih hranimo še danes," je povedal Saša Nikolić, ki muzej vodi zadnjih trideset let. "Ta prostor, v katerem je zbrano različno pohištvo, posode, stari likalniki, gramofoni, znamke, ure, mlinčki za kavo, glasbila, so del zbirke domačina Slavomirja Cerovca. Bil je pobudnik muzeja. Lahko bi rekli, da je zbiral vse, od igle do lokomotive. Gre za zelo bogato zbirko, v katero sodijo slike umetnikov in več kot 600 najrazličnejših predmetov." V sosednjem prostoru so razstavljene moške in ženske narodne noše iz Čičarije in okolice Buzeta, od cokel do "kamižotov", kot jim pravijo, z ljudskimi glasbili ter strojem za tkanje. V zgornjem delu muzeja pa hranijo predmete, orožje in dokumente iz obdobja druge svetovne vojne in narodnoosvobodilnega boja.

Zbirke niso razstavljene samo v osrednji muzejski stavbi, ampak tudi drugje po mestu: "V stavbi ob vhodu v Buzet imamo zbirko orožja, ki je poimenovana po omenjenem pobudniku muzeja. Razstavljene so puške, sablje, meči, noži, večina iz druge polovice 19. stoletja. Potem imamo še staro pekarno, kovaško delavnico in delavnico, kjer so nekoč izdelovali glavnike iz rogov istrskega goveda, boškarina." Ta delavnica je tik ob osrednji muzejski stavbi, prvotno pa so se s to dejavnostjo ukvarjali v sosednjem kraju, pripoveduje Nikolić: "Postopek proizvodnje glavnikov je potekal tako, da so najprej skuhali rog boškarina. Nato so ga poravnali in postavili pod 'prešo', oziroma stiskalnico. Tam je ostal, dokler ni bil primeren za nadaljnje oblikovanje. V končni fazi so glavniku naredili še zobe, ga zgladili in s tem je bilo delo končano. Delavnica, v kateri zdaj smo, je bila prvotno v kraju Črnica blizu Buzeta in je obratovala vse do konca prve svetovne vojne. Po podatkih, ki jih imamo, je bilo nekaj takih delavnic v Istri, v severnem delu pa je bila ta edina."

Prvotno mesto je ohranila tudi mestna pekarna s krušno pečjo in ognjiščem. Nekoč se je kruh pekel predvsem v času sejmov, praznikov in ob nedeljah: "Stara pekarna se nahaja prav v prostorih, kjer so pred več kot sto leti v Buzetu pekli kruh. Danes ga tu pečemo enkrat na leto, običajno na dan, ko je praznik mesta po starem, na 'Subotino'.Tako kot pekarna, je tudi stara kovaška delavnica v prostorih, kjer so se nekoč ukvarjali s to obrtjo. Nekdanjo podobo in utrip mesta ter sosednjih krajev, od Huma, Roča, Livad do Istarskih toplic prikazuje razstava starih razglednic. Teh je skupno okrog dvesto, pove vodja muzeja: "Razstavo smo pripravili v sodelovanju z muzejem Istre v Pulju. Gre za razglednice iz različnih obdobij, iz časa Avstro-Ogrske, pa vse do konca druge svetovne vojne." Razstava je na ogled v lapidariju muzeja, kjer hranijo spominske kamne iz rimskega obdobja, arhitekturne posebnosti, ki so jih našli v okolici Buzeta ter mestni grb.

Po poteh istrskega krajevnega izročila obiskovalce popeljejo tudi v zimskih mesecih. Muzej je tako odprt od ponedeljka do petka med deveto in trinajsto uro, ob koncih tedna pa po dogovoru.

