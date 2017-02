8. februar 2017 ob 11:51 Zgodbe Petra iz Švice: "Na točnost in urejenost se hitro navadiš."

V oddaji Primorci po svetu smo obiskali Martigny, manjši kraj ob vznožju švicarskih Alp, ki je znan po muzeju bernardinca in kjer si lahko ogledate dela največjih likovnih mojstrov.

Petra Obreza Saudan je magistra farmacije. Študij je zaključila v Sloveniji, nato pa jo je ljubezen popeljala v Švico. Tam živi v manjšem kraju Martigny, na križišču med Italijo, Francijo in Švico. Meja že dolgo ni več ovira v vsakdanjem življenju. "Veliko je italijanskih in francoskih gostov pri nas, mi pa radi obiščemo kako dobro restavracijo v Italiji ali pa gremo na smučanje v Francijo. Ljudje smo si zelo podobni, včasih niti ne opaziš, da si prečkal mejo, saj so vse vasice enake."

Mesto je po eni strani zelo mirno, pravi Petra, po drugi strani pa ponuja obilo dogajanja, od številnih muzejev, gledališča, kina in koncertov. Ob prihodu je bila najbolj navdušena nad urejenostjo in čistočo: "Res je vse po švicarsko, tipi topi, pospravljeno in čisto, vlaki in avtobusi so točni. To me je najbolj šokiralo, vse je na minuto točno, zamud ni, zato se mnogi v službo v druga večja mesta vozijo z javnim prevozom. Če to primerjam s časi, ko sem se iz Ljubljane v Koper vozila z vlakom dobri dve uri in smo vsakokrat imeli še zamudo, je tukaj res povsem drugače."

Kraj se kljub svoji majhnosti lahko pohvali s številnimi muzeji. Ena največjih znamenitosti je muzej bernardinca, saj je prav tam ta pasma psov doma. Na prelazu Saint Bernard še danes živijo menihi, ki so skrbeli zanje. Pred nekaj leti so psi dobili tudi svoj muzej, kjer imajo na voljo ogromno prostora v pravih sobanah, na terasah in vrtu. Obiskovalci, zlasti otroci, jih lahko božajo, češejo in sprehajajo. Petro pa je najbolj navdušil muzej likovne umetnosti Pierre Gianadda: "Pred približno štiridesetimi leti je Léonard Gianadda odprl muzej v spomin na pokojnega brata, ki je bil fotograf. Najprej so v njem razstavljali lokalni umetniki, s časom pa si je pridobil ugled in zaupanje največjih evropskih in svetovnih muzejev. Tako lahko danes tam vidimo dela največjih umetnikov: van Gogh, Monet, Renoir Picasso in mnogi drugi. Mnogi pridejo v Martigny samo zaradi tega muzeja."

Sicer pa je Martigny obdan z gorami, visokimi do 3000 metrov, in zato ne manjka smučarskih središč. Najbolj znani v bližini sta Verbier in Zermatt, ki skupaj ponujata skoraj 700 kilometrov prog. Ledenik Zermatt s skoraj 4000 metri nadmorske višine pa omogoča smučanje tudi v poletnih mesecih.

Kljub res pestri ponudbi, pa Petra nekaj vseeno pogreša: "Ja, morja pa ni (smeh). Zato se vsako poletje redno vračamo domov v Koper. To je naš poletni rendez vous."

Andrej Šavko

Fotografije: Petra Obreza Saudan