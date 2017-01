4. januar 2017 ob 09:49 Zgodbe Pirančanke stoje veslajo na beneškem topu

V prvi oddaji Morje in mi smo skupaj zaveslali v novo leto. Da pa to ne bilo le običajno veslanje, smo veslali stoje. Tako, kot je tradicija v Benetkah. Ta zahteven način veslanja so nam predstavile članice piranske skupine Amalie Petronio in Duške Žitko

S štirimi članicami smo se srečale v Seči. V hladnem decembrskem jutru. Sonce je pravkar vzšlo, nad Sečoveljskimi solinami se je oglašala jata galebov.

Do čolna se odpravijo kar bose. Pomol, na katerem je privezan leseni topo, je poplavljen zaradi visoke plime. Vendar se zaradi tega ne nameravajo odpovedati treningu beneškega veslanja. Za vadbo tudi v zimskem času izkoristijo vsako lepo vreme, mi pove Lucijčanka Andreja Frelih: »Čas za trening izbiramo glede na vreme, valovanje morja in tokove, ki nam še delajo preglavice. Sicer veslamo dobro uro, uro in pol. Včasih do Pirana, včasih do jadralnega kluba, včasih gremo v kanal proti Leri. Podale smo se tudi že proti Kanegri, proti hrvaški obali. Zagotovo se ekipa, ki trenira več časa skupaj, bolje ujame. Drugače pa veslamo tudi v troje ali v paru. Barko se da premaknit tudi z manjšo ekipo.«

Velikih nagrad za trud ne rabijo, poudarjajo, zanje je nagrada že vzhajajoče sonce pred treningom. Veslanja stoje se namreč ni preprosto naučiti. »Veliko ljudi, ki jim povem, da veslam stoje, misli, da supam. Vendar to ni supanje. V čolnu smo običajno štiri veslačice. Vsaka ima po eno veslo, da bi premaknile čoln, pa moramo biti uglašene. Zadaj stoji krmarka, sprednja veslačica daje ritem, druga in tretja pa pomagata veslati, da čim hitreje pridemo na cilj,« pojasnjuje veslačica Milka Senkovič iz Pirana.

V skupini je trenutno dvanajst veslačic iz Pirana in širše okolice. Želijo si, da bi se oblikovala tudi moška skupina. Če vas zanima beneško veslanje, se jim lahko pridružite. Sprejmejo vsakogar, ki ima rad morje, je športno aktiven, vztrajen, vesten in resen oziroma spoštuje dogovore glede treningov, še dodaja Senkovičeva: »Pa tudi osebnostno je dobro, da so članice prijetne, da ni kakšnih nepotrebnih zdrah, ker jih je že tako ali drugače dovolj. Tu na morju pa želimo imet svoj mir in uživat.«

Spodbuda za začetek njihovega druženja ob beneškem veslanju so bila predavanja o morju in z njim povezano kulturno dediščino, ki jih je organizirala piranska skupnost Italijanov. Nanje so vabili tudi strokovnjake iz Benetk, pripoveduje Amalia Petronio: »Naš prijatelj Ugo Pittarello, arhitekt iz Benetk, ki je po rodu sicer iz Kopra, nam je povedal, da so ženske na beneški način veslale tudi v Kopru, Izoli in Piranu. Ko ni bilo moških so s čolni vozile zelenjavo na tržnice. Imele pa so celo regate.«

Ena od ženskih regat je zabeležena v članku iz revije Pagine Istriane iz leta 1754, ki jo hrani Osrednja knjižnica Srečka Vilharja v Kopru, pojasnjuje Petronio: »Na regati so sodelovale ženske iz Kopra, Izole in Pirana. Opisane so celo nagrade, ki so jih dobile. To nam je bil izziv, in smo rekle, da bi tudi me veslale. Vendar nismo imele barke.«

Maja 2015 so jim osem metrov dolg, lesen čoln topo na štiri vesla pripeljali prijatelji iz Benetk. Tako so začele veslati stoje. Ker si nekega dne želijo sodelovati na beneški regati, kjer tekmujejo tradicionalni beneški čolni, gredo občasno na trening tudi v Benetke, kjer so se spoprijateljile z izkušenimi veslačicami Kluba Giudecca.

»Čar je nedvomno v tem, da veslamo skupaj, da se družimo v naravnem okolju, na vodi, kjer vsako vreme pričara drugačno atmosfero. S tem ko stopimo na barko, postanemo del našega Jadrana, del enotne kulture. Del bark, ki niso samo topi, ampak tudi so večje caorline za šest veslačic, ali manjše mascherette, ki so čudovite in bi takoj imele eno, če bi imeli malo več lagun tu okrog,« je razloge za svoje navdušenje za veslanje s topom naštela Romana Kačič.

Topo piranskih veslačic je potreben manjših popravil. Trenutno je na kopnem v nekdanjih skladiščih soli Monfort v Portorožu. Veslačice si želijo, da bi jim novo leto prineslo stalen privez za topa v piranskem mandraču. V Monfortu pa je v zbirki Pomorskega muzeja o tradicionalnem ladjedelništvu na ogled tudi eden še zadnjih ohranjenih istrskih topov, ki se od beneškega razlikuje predvsem po velikosti. V okviru evropskega projekta Mala Barka 2 je muzej zdaj pridobil 125 tisoč evrov za izdelavo replike istrskega topa. Čoln nameravajo izdelati prihodnje leto, sam potek gradnje pa bo na ogled javnosti. Kot pravi direktor muzeja Franco Juri, bo to morda spodbuda, da bi v slovenskih mandračih spet videli privezanih več tradicionalnih čolnov: »Piranski, izolski in koprski mandrač so bili včasih polni lesenih plovil, od trabakul, do bracer, topov, batan in drugih. Danes so skoraj vsa plovila plastična. To je znak časa, je tako rekoč naraven proces, vendar smo mi kot muzej dolžni povedati, da je v naših krajih obstajalo tudi tradicionalno ladjedelstvo, da so obstajali mojstri, da obstajajo tudi mojstrovine in stare obrti, ki bi jih bilo morda dobro spet rehabilitirati tudi v smislu tega, da mladim ponudimo zaposlitvene perspektive v okviru ohranjanja in vrednotenja naše pomorske dediščine.«

Lea Širok