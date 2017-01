12. januar 2017 ob 13:07 Zgodbe Po enajstih obiskih Portoroža sta dočakala razglasitev osebnosti Primorske na domačem Krasu

Darinka in Pavel Škamperle sta zamudila le prvo podelitev priznanja osebnosti Primorske. Navdušena sta, da lahko spoznata zanimive ljudi in spremljata zanimiv program.

Darinka in Pavel Škamperle iz Divače sta že kupila karte za prireditev v sežanskem Kosovelovem domu, kjer bosta razglasitev osebnosti Primorske spremljala že dvanajstič. Foto: Radio Koper

V soboto boste lahko začeli glasovati za Osebnost Primorske leta 2016. Vsi mesečni kandidati so namreč izbrani, v ponedeljek smo jih že srečali na prisrčnem druženju, ki so ga pripravili v Centru za komunikacijo, sluh in govor v Portorožu.

Letos se sklepna prireditev iz obmorskega mesta seli v sežanski Kosovelov dom. To zelo veseli tiste obiskovalce, ki so se v minulih letih na prireditev pripeljali prav s Krasa. Med njimi sta bila kar desetkrat tudi Darinka in Pavel Škamperle iz Divače, ki smo ju obiskali tudi mi. Pavel se je tako spomnil, zakaj ju na prvi slovesnosti ni bilo:

Pavel je povedal, da sta prvo prireditev izpustila, ker zanjo nista vedela, nato pa sta vedno poskrbela, da sta lahko prišla. V Sežani bosta razglasitev spremljala že dvanajstič. Privlači ju možnost, da spoznata te osebnosti, in zanimiv program. Pred prireditvijo seveda tudi glasujeta za osebnost, ki jima je najbolj pri srcu. Včasih sta pošiljala glasovnice, ki sta jih izrezala iz Primorskih novic, zdaj pa kar prek interneta. To, da je letos prireditev v Sežani, ju zelo veseli, saj jima ni treba dvakrat do Portoroža, enkrat po vstopnice, drugič še na prireditev.

Vabimo torej tudi vas! Vstopnice so na voljo: lahko jih kupite tudi prek spletne strani Kosovelovega doma, ali na njihovi blagajni. Kot rečeno, boste lahko od sobote naprej začeli glasovati za Osebnost Primorske 2016. Vse kandidate boste ponovno spoznali v sobotni oddaji ob 11. uri.

