22. februar 2017 ob 18:28 Zgodbe Primož Bizjak, vrtojbenski umetnik v Madridu

Pogovarjali smo se z akademskim slikarjem, ki ga je zasvojila fotografija. Umetniško in zasebno je razpet med Španijo, Italijo in Slovenijo.

V rubriki Primorci po svetu gostimo umetniškega fotografa iz Vrtojbe, Primoža Bizjaka, ki trenutno ustvarja in živi v Madridu. Že ko je študiral na Akademiji za lepe umetnosti v Benetkah je v okviru programa Erasmus nekaj časa študiral v Madridu, ki se mu je očitno usidral v srce. Zadnja leta tako umetniško kot zasebno živi in ustvarja razpet med Španijo, Italijo in Slovenijo. Trenutno razstavlja v Zagrebu in Madridu.

"V Madridu se predstavljam z delom, ki je nastalo v Sloveniji in opisuje slovenski obmejni prostor. Je portret moje družine, naše generacije. V en okvir sem združil štiri fotografije. Na slikah smo moj pranono, nono, tata in jaz. Vsi štirje portretiranci smo vsak v drugi uniformi, ne da bi se premaknili iz Vrtojbe, iz naše vasi. Pranono je bil avstro- ogrski vojak, nono je bil v italijanski vojski v obdobju Mussolinija, tata je bil v jugoslovanski vojski v Beogradu za časa Tita, jaz pa sem v devetdesetih služil vojaški rok v Sloveniji."

Pogosto je tako, da se v mesto ali takoj zaljubiš ali pa ti takoj ni všeč. Primož pove, da se je v Madrid hitro zaljubil.

"Mislim, da se tako zgodi tudi drugim, ki pridejo in ga obiščejo. Je odprto in prijazno mesto... čeprav v njem živi tri milijone prebivalcev, je središče precej majhno in ti je takoj všeč. Odvisno je tudi, v kateri četrti živiš. V nekaterih se namreč počutiš, kot da si na vasi. Večji del mesta se da prehoditi peš, za kolesarje pa ni dobro preskrbljeno. Ampak kot rečeno, središče je zelo prijetno, zato se ljudje hitro navežejo nanj."

Mesto te posrka tudi zato, ker v njem živijo ljudje različnih kultur...

"Madrid z okolico ima več kot tri milijone ljudi. V središču živi veliko narodnih skupnosti in različnih religij. Vsak najde sebi podobne v smislu, da se družimo tisti, ki imamo skupne interese. Jaz sem umetnik, moj interes je področje umetnosti. Vendar se ne družim samo s Španci, pravzaprav bolj z nešpanskimi umetniki, ki prihajajo iz južne Amerike – od Brazilije, Kolumbije, Venezuele, tudi Kube. Te države so zelo vezane na Španijo. Predstavlja jim pot v Evropo in Madrid je nekakšna baza. Tako da smo kar zanimiva, pisana druščina umetnikov."

Tako kot drugi mediteranski narodi tudi Španci veljajo za odprte ljudi. Primož je to odprtost kot Primorec še bolj začutil.

"Sicer mi stereotipi niso pri srcu in zato ne maram predalčkati ljudi. Lahko bi rekel, da je mediteranski prostor podoben. Vendar sam bolj občutim razliko v smislu ali živiš v tri milijonskem mestu ali na vasi. Takšne razlike pa so po vsem svetu iste. Madrid ima široko ponudbo, tako da tistemu, ki ljubi umetnost ponudi ogromno. Po drugi strani pa je Madrid onesnažen in to je cena, ki jo plačamo, da živimo v tem mestu. To me najbolj moti, ker je okolje precej nezdravo."

"Sicer pa sem se kmalu dobro počutil v Španiji. Priznam, da v začetku nisem dobro govoril špansko. Nekaj sem se sicer naučil že na fakulteti. Na začetku sem si veliko pomagal z italijanščino. Tudi med italijansko in špansko kulturo je precej podobnosti. Mislim, da je tudi zato v Španiji ogromno Italijanov. Španija je sicer precej odprta. Vendar je družina kot nekakšna država v državi. V te kroge je dosti težje priti."

Primož je poročen z Ambro, ki je sicer Italijanka, vendar zadnjih 20 let živi v Španiji. Spoznala sta se že v Benetkah. Pred kratkim se jima je rodil sin Karlo. Njihovo življenje bo zato precej multikulturno.

"Naša družina je odraz našega življenja. Smo mediteranska družina, živimo Evropo, ki je navidezno precej odprta. Žena Ambra je Italijanka, odrasla je sicer v Španiji, sin se je rodil pred šestimi meseci. Je slovenski državljan. Doma se z ženo pogovarjava v italijanščini, ker sva se od nekdaj tako. Ona sicer slovensko razume in zna govoriti, vendar bolj malo. Zunaj hiše se pogovarjava špansko. S sinom pa si bom prizadeval, govoriti slovensko in tako ohranjal slovensko kulturo."

Pogovor Nataše Uršič s Primožem Bizjakom lahko poslušate prek povezave nad besedilom (s klikom na fotografijo z Bizjakove razstave "Madrid. Mundanzas y reflejos" oziroma "Madrid. Selitve in refleksije").

Spodaj si lahko ogledate posnetke iz kataloga razstave.