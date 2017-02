17. februar 2017 ob 09:54 Zgodbe [radioLive!] Brezplačne vstopnice za Leonart

Vsako prvo sredo v mesecu poslušalcem oddaje radioLive! predstavimo izbrano slovensko glasbeno skupino.

Radio Koper bo zasedbo Leonart gostil prvo sredo meseca marca. Radijski koncert si lahko izbrani poslušalci ogledajo brezplačno. Foto: www.leonart.si

Tokrat bo Studio Hendrix gostil štajersko zasedbo Leonart, ki že dolgo ni več »newcomer« slovenske glasbene scene. Mariborčani so lani izdali prvenec z naslovom Visoko v nebo.

Zasedba sestavljajo Sebastijan Lukovnjak (vokal, kitara, klaviature), Andrej Knehtl (kitara, spremljevalni vokal), Martin Počkar (baskitara, spremljevalni glas) in Marko Brvar (bobni). Brez dvoma je zasedba Leonart ena zanimivejših novejših rockovskih zasedb, ki igra sicer radijsko prijazno glasbo, a vendarle ne gre za všečno in plehko koketiranje s poslušalcem. Njihov prvenec je nastajal več kot dve leti, sami se radi pohvalijo, da skladbe pustijo nekaj časa »ležati in zoreti«. Pravijo, da so veliko kreativno svobodo prepustili tudi producentu Martinu Bezjaku (Happy Ol' McWeasel, Bilbi, Trash Candy).

Obetavne glasbenike bomo gostili v oddaji radioLive!, v sredo, 1. marca, ob 18. uri. Radijsko oddajo si lahko brezplačno ogledate v živo, na voljo je 30 mest. Oddajo vodi Blaž Maljevac.