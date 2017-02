20. februar 2017 ob 11:55 Zgodbe S kolesom desetkrat obkrožil Zemljo

Karel Bizjak že pol stoletja niza kolesarska popotovanja. Prvič se je na pot podal leta 1966, ko sta šla s prijateljem do Splita in nazaj, od takrat pa je prepotoval že lep del sveta. Velik kos Evrope, severno Afriko, Kubo, Tajsko, Indokino, Mehiko, Tibet

Ob 50-letnici kolesarskih popotovanj smo na Radiu Koper gostili kolesarskega navdušenca Karla Bizjaka. Mladost je preživel na Postojnskem, že dolga leta živi v Vrtojbi. Leta 1966 se je prvič podal na daljšo pot po Jugoslaviji. Od tedaj je prekolesaril že toliko kilometrov, da bi lahko desetkrat obkrožil Zemljo. K temu pa lahko prištejemo še številne prehojene planinske poti. In kilometre še vedno pridna nabira. Pri dopolnjenih sedemdesetih letih.

Življenje na nožni pogon

Prve kilometre je začel nabirati že kot otrok v domačem kraju, kot mladenič je s kolesom že prevažal mleko, s starši pa se iz Postojne odpeljal na nedeljsko kopanje v Opatijo. A čisto »zares« se je začelo s prvim potepanjem po takratni Jugoslaviji. Od takrat je minilo 50 let in ni koledarskega leta brez vsaj enega dolgega kolesarskega potovanja po svetu. Svet je lep, velik in prijazen, pravi . Veliko lepih spominov si je Karel Bizjak nabral, le redke manj prijazne. Na Jamajki so ju z ženo kar na cesti napadli. Nikjer drugje ni bilo nič hudega.

Kolesarstvo gre pri Bizjakovih dobesedno iz roda v rod. Karla je za kolo navdušil oče, on sina in tudi vnuka, s katerim je leta 2106, prav ob 50. obletnici svojega življenja na nožni pogon prekolesaril jug Norveške. Na kolo ga ženeta želja po gibanju in radovednost.

Nataša Benčič