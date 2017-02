17. februar 2017 ob 18:26 Zgodbe S projektom Networld do promocije in ohranjanja dediščine 1. svetovne vojne

Slabega pol milijona evrov bosta dobila Posoški razvojni center in Fundacija Poti miru v Posočju. Julija se na kobariškem trgu obeta koncert vojaških godb iz šestih držav, septembra na Kolovratu uprizoritev bitke.

Muzej na prostem. Vir: Arhiv Fundacije Poti miru, Kobarid

Za ohranjanje in promocijo dediščine 1. svetovne vojne na območju Podonavja bo do junija 2019 v okviru projekta Networld na voljo 1,87 milijona evrov. Vodilni partner projekta, s katerim so bili uspešni na razpisu Interreg Podonavje 2014–2020, je Posoški razvojni center (PRC), pri njem pa poleg Fundacije Poti miru v Posočju sodeluje še 13 projektnih in 11 pridruženih partnerjev iz Avstrije, Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Češke, Hrvaške, Madžarske, Nemčije, Romunije, Slovaške in tudi Italije. V Posočju si želijo z različnimi dejavnostmi povečati prepoznavnost blagovne znamke Poti miru in število obiskovalcev. Koliko turistov v dolino Soče pritegne prav zgodovina, je težko oceniti, ugotavljajo pa, da se je v zadnjih letih vsaj na tistih točkah, kjer obisk lahko merijo, zaradi 100. obletnic različnih dogodkov 1. svetovne vojne precej povečal. "Izjemno se je povečal leta 2014 in 2015 tudi, lani je obisk malo upadel, ampak računamo, da se bo ta letos in drugo leto spet povečal," pravi Maša Klavora iz Fundacije Poti miru v Posočju.

Kot pravi Petra Svoljšak iz ZRC SAZU, ki je pridruženi partner projekta, Podonavja ne jemljemo kot nekaj enotnega v prvi svetovni vojni, kjer si danes delimo spomin in zgodovino. Prepričana je, da lahko zgodovinske raziskave predstavijo javnosti na inovativen način. "Z različnimi aktivnostmi od brošur, mobilnih aplikacij, konferenc, izobraževalnih delavnic za ponudnike, za mlade. Skušali bomo nadgraditi, kar smo doslej že naredili od Bovca do Trsta," našteva Klavora, vodja projekta s PRC-ja Vesna Kozar pa dodaja: "Prepoznavnost soške doline lahko izkoristimo kot primer dobre prakse, kako se dediščina umesti v kakovostni kulturni turizem."

Bogata podatkovna zbirka

Eden ključnih rezultatov projekta bo bogata podatkovna baza dediščine 1. svetovne vojne na območju Podonavja, kar bo, kot je prepričana Svoljšakova, za zgodovino velik korak naprej: "Gre za bazo podatkov o tem, kakšna dediščina je v tem prostoru – ne samo na fronti, ampak tudi v zaledju, ne samo med prvo svetovno vojno, ampak tudi po njej. Na tej bazi lahko temeljimo svoje raziskave o kulturi spominjanja. Verjetno bomo na primer ugotovili, da večina teh držav po drugi svetovni vojni ni postavila nobenega spomenika. To bo izziv za naše spominjanje in raziskovanje v prihodnosti."

Projekt z roko v roki z nominacijo za Unesco

Na podlagi različnih podatkov – od časa nastanka, zaščitenosti in stanja spomenikov – bodo naredili tudi upravljavske načrte, kar bo Fundaciji Poti miru v Posočju – potem ko so od februarja lani na poskusnem Unescovem seznamu – pomagalo tudi pri pripravi nominacije za vpis na ta prestižen seznam svetovne dediščine, je prepričana zgodovinarka Svoljšakova, podpredsednica nacionalnega odbora za obeleževanje 100. obletnice prve svetovne vojne: "Načeloma smo v njej za zdaj sami. Zelo si želimo sodelovanja Italije in Avstrije, ampak smo odprti tudi za druge. In tukaj se bodo pokazale možnosti, da v nominacijo mogoče vstopi še kakšna druga država, ki je sploh ne povezujemo ali ne pričakujemo. Obenem bodo tukaj postavljena tudi spomeniško-varstvena izhodišča za posamezne lokacije, kar je temelj nominacije – kako bomo s to dediščino upravljali."

Julija godba, septembra uprizoritev bitke

Čeprav projekt načeloma ni namenjen infrastrukturi, načrtujejo manjša dela na Kobariški zgodovinski poti in obnovo muzeja na prostem Ravelnik, finančno bodo pomagali tudi novogoriški občini pri izgradnji interaktivnega centra Park miru na Sabotinu in številnih dogodkih ob obeleževanju konca velike vojne. 9. julija ob obletnici 12. soške bitke bo na kobariškem trgu koncert vojaških godb – pod taktirko znanega italijanskega dirigenta Riccarda Mutija bo nastopilo okoli 250 godbenikov iz šestih držav, v nedeljo, 17. septembra, pa bodo na Kolovratu uprizorili bitko, ki jo pripravlja Kulturno-zgodovinsko društvo Triglav. Kot pravi direktor Kobariškega muzeja Jože Šerbec, bo nastopilo vsaj 200 udeležencev: "Tudi uprizoritev bitk je ohranjanje kulturne dediščine in hkrati njena popularizacija. Naš del je, da prispevamo mehkejši scenarij. Na primer petje arije, ki se je dejansko zgodilo. Na Batognici je nekega vojaka med vojno premamila lepota sončnega zahoda, da se je izpostavil in na koncu doživel aplavz na odprti sceni z obeh strani. Veliko bo osebnih zgodb vojakov od Rombona, Ravelnika, Mrzlega vrha do Kolovrata." Logistični del izvedbe bo zelo zahteven, saj na skoraj triurni predstavi na prostem pričakujejo več tisoč obiskovalcev.

Mariša Bizjak