25. december 2016 ob 20:29 Zgodbe Steffy in Gregor: Glasba ustvarja prijatelje in prijatelji ustvarjajo glasbo

V nočnem programu v studiu Radia Koper smo gostili odlična primorska glasbenika: Štefico Stipančević – Steffy in Gregorja Ravnika.

Širša javnost ju je spoznala na zadnjem festivalu Melodij morja in sonca, na katerem sta zapela pesem Glasba. Prav ta ju povezuje že približno desetletje. Njune poti so se križale že v Kopru, na glasbeni šoli, in kasneje tudi na Akademiji za glasbo v Ljubljani.

Ona je temperamentna Primorka, ki na odru daje vse in še več. Na njem žari tako z glasom kot z igralskim talentom. V zadnjem letu je med drugim blestela v monooperi Dnevnik Ane Frank, kjer je prejela številne pohvale kritike za interpretacijo zelo zahtevnega dela, in v vlogi Suzane v Figarovi svatbi.

On je študent dentalne medicine, ki ob tem študira še solopetje na glasbeni akademiji. Kar je že samo po sebi izredno, še bolj pa to, da na obeh področjih žanje same uspehe. Glasba mu je bila položena v zibelko; dobesedno, saj je njegova mama glasbena pedagoginja. Danes je iskan tenorist, ki se vedno rad odzove povabilu.

Skupaj sta se odzvala tudi vabilu na klepet v nočnem programu, kjer ni manjkalo smeha in zabave. Že pred tem pa sta nam podarila njuno izvedbo ene najlepših božičnih pesmi: