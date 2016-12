26. december 2016 ob 18:51 Zgodbe Štefi Ostrouška in Mirjam Jug - dve generaciji, en namen - ljubezen do sočloveka

Kraševki, ki živita na Maliji nad Izolo in sta v delu z otroki izpolnili svoje življenjsko poslanstvo.

Ustvarjalci oddaje Primorski kraji in ljudje smo tokrat obiskali Štefi Ostrouška in njeno hčer Mirjam Jug – Kraševki, ki živita na Maliji nad Izolo in sta v delu z otroki izpolnili svoje življenjsko poslanstvo. Dve pričevanji, dva svetova, dve generaciji, en namen - ljubezen do sočloveka. 90 let topline je po naravnem zakonu hranilo novi rod in posledično mlade generacije, ki se ju s hvaležnostjo spominjajo, kadarkoli teče beseda o njiju.

Mama Štefi je po skromni prošnji za snažilko v Mladinskem domu v Kojskem leta 1946 vzbudila pozornost zaradi prijaznega odnosa in dela z otroki. Zato so jo odgovorni poslali na ustrezno izobraževanje, kateremu so sledila še druga, dokler ni končala vzgojiteljske šole, ki ji je omogočila samostojno opravljanje del in nalog vzgojiteljice, ne samo na Primorskem temveč tudi v nekaterih drugih krajih po Sloveniji. Njeno zadnje delovno mesto je bilo na dekanski osnovni šoli, potem pa se je zadovoljna upokojila, ker je svojo življenjsko bisago napolnila s toplimi spomini, katere še danes obnavljajo generacije »njenih otrok«, kakor jih sama rada imenuje.

Čuteč odnos do otrok, do ljudi je zlezel pod kožo tudi hčerki Mirjam, zato ne preseneča njena izbira študija slovenistike, pedagogike in andragogike, ki jo je peljala med šolske klopi. Tam si je skozi odgovoren odnos do reda, učenja, in medčloveškega odnosa prislužila vzdevek stroge učiteljice, za kar so ji mnogi učenci, danes v vlogi staršev, izjemno hvaležni. Posredovala jim je znanje in spoštljiv odnos do življenja.

Njuni poti je v zgodbo dveh generacij povezala Ljuba Sušanj.