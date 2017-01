18. januar 2017 ob 19:14 Zgodbe Teja iz Trušk: "Življenje v tujini ni lahko!"

Na Radiu Koper se vsak četrtek pogovarjamo s Primorci, ki živijo v tujini. Razkrivajo nam zanimivosti države in kraja, v katerem živijo.

Kako se je pravzaprav zgodilo, da si zamenjala Truške za tujino? Zakaj si se odločila za ta korak, najprej si odšla v London ...

"Če sem čisto iskrena, se ne spomnim točno, kaj je bila kaplja čez rob, ampak vem, da nisem bila več pripravljena opravljati del, ki me ne veselijo. Vsako študentsko delo me je nečesa naučilo, ampak mi je bilo hitro jasno, da tudi redna zaposlitev ne bo prinesla več odgovornosti kot študentska dela ... Spomnim se, da sem se nekega dne odločila, da poskusim najti delo v Londonu in dva tedna pozneje sem že bila v Londonu. In to kot brezdomka. Mislim, da tega še nisem delila z domačimi, tako da bo ta informacija zanje najbrž presenečenje."

Kaj si tam počela in kako dolgo si tam vztrajala?

"Ker sem potrebovala denar, sem najprej dva meseca delala v lokalu, čez božične praznike sem se vrnila domov, nato pa sem šla spet nazaj v London, kjer sem čuvala nekega fantka. Med tem sem se učila programiranja in nekaj mesecev pozneje sem dobila svojo prvo službo/prakso kot programer. In od tam je šlo samo navzgor. Vsaka služba je bila nova izkušnja, iz katere sem res veliko odnesla. Vedno sem delala v start upih. Mislim, da sem bila v Londonu nekaj več kot štiri leta."

Katere razlike so te navdušile, si kaj pogrešala?

"Na začetku nisem vedela, kako kupiti mandarine, ker nisem poznala izraza, poleg tega ima vse sadje enak okus oziroma ga nima (smeh). V prvi vrsti pa sem pogrešala prijatelje in družino. Ampak čas v Londonu gre vsaj petkrat hitreje kot v Sloveniji, tako mi pravzaprav ni zneslo, da bi razmišljala o tem ..."

Je London tak, kot ga predstavljajo turistični vodiči?

"London je super, ima vse in še več, kar si lahko človek omisli. Center je točno tak, kot ga predstavljajo turistični vodniki, a obstajajo soseske, ki so bolj umirjene in soseske, ki so bolj nevarne in depresivne. Sama sem imela srečo, da sem vedno živela v dobrih soseskah."

Si imela srečo ali si izbrala te soseske na podlagi informacij ali priporočil?

"Ni tako lahko dobiti stanovanja, včasih se moraš sprijazniti s tistim, kar dobiš. Nekako sem vedno naletela na dobre ponudbe ... Malo sem raziskovala, da ne bi šla predaleč od centra, vedno sem živela v drugi coni. Ja, velik del je bil kar sreča."

Kaj pa cene stanovanj, vem, da so kar zasoljene ...

"Drži. London je eno najdražjih mest na svetu. Za eno sobo v dvosobnem stanovanju v drugi coni sem plačevala tisoč funtov na mesec."

So na drugi strani tudi zaslužki toliko višji?

"Če gledava odstotkovno – niti ne. Če imaš res veliko izkušenj, morda res dobiš visok honorar ... ampak res, samo če!"

Kje si trenutno, kaj počneš tam?

"Trenutno sem v Amsterdamu, kamor sem se preselila pred petimi meseci. Delam za start up, ki se ukvarja z izobraževanjem. Iskreno povedano, nimam pojma, kako prevesti to, kar počnem. V angleščini je to growth hacking. Kolegica mi je predlagala, naj povem, da izobražujem ljudi o novodobnem marketingu."

Se Slovencem sanja, kaj je to?

"Ja, počasi, čez kakšno leto ali dve bo zagotovo prišlo tudi v Slovenijo. Vem, da je bil v Financah že članek o tem, tako da ..."

Kaj morajo ljudje razčistiti pri sebi, preden se odpravijo v tujino za poslovnimi priložnostmi?

"Najprej naj se prepričajo, ali je tujina prava izbira in ali so v Sloveniji res izrabili vse možnosti. Življenje v tujini ni lahko, še posebej, če se seliš sam. Ko se res prepričaš, da je selitev prava odločitev, moraš imeti v glavi državo, v katero bi se radi preselil. Vsak narod ima svoje navade, če se hitro privadiš na okolico, potem to ni problem. Nekateri narodi so bolj zaprtega tipa, v nekaterih državah so zelo odprti in prijazni. Načeloma pa se moraš pošteno prilagoditi in verjamem, da to ni za vsakega ..."

Si ob kakšno prepreko trčila tudi sama? Kako si jo preplezala?

"Finančna prepreka je bila prva ovira, s katero sem se soočila. Mislim, da sem prvi teden jedla samo v McDonaldsu. Sicer pa se mi zdi, da sem potrebovala pol leta, da sem sprejela, da je za Britance vse vedno O.K. Res, nikoli ne pokažejo, kaj si mislijo ... Na drugi strani pa sem bila, ko sem se preselila v Amsterdam, presenečena, kako direktni so Nizozemci! Skratka, pravi kulturni šoki!"

Kako vidiš zdaj, z razdalje, Slovenijo, tukajšnji način življenja? Pa Slovence, naš način dojemanja življenja, sveta, nas vidiš zdaj drugače?

"Slovenci se ne zavedamo, kaj imamo, ne vem, kako naj to sporočim, ampak ko bi se vsaj nehali pritoževati in bili hvaležni za to, kar imamo! V tujini res ni lahko. Saj vem, tudi pri nas ni vedno najlažje, ampak vedno pogosteje, ob vsaki vrnitvi domov vidim, da si radi ustvarjamo namišljene probleme: zakaj ima moj šef višjo plačo, kako ima sosed lahko nov avto?"

Torej bi svetovala vsem, ki so nezadovoljni, da se odpravijo v tujino, da bodo potem lažje ocenjevali lasten položaj?

"Ja, najraje bi to uvedla kot obvezno prakso, v srednji šoli. Zagotovo bi pomagalo (smeh)."

Kako si premagala jezikovne razlike?

"Prepreke so samo v glavi. Sama govorim tri jezike, Britanci cenijo, da znaš njihov jezik in vzamejo v zakup, da tvoja izgovarjava ni ravno perfektna. Sicer pa mislim, da je bila velika motivacija to, da je učiteljica v osnovni šoli rekla mojim staršem, da ne bom imela nikoli več kot tri iz angleščine."

Kaj ti je (bilo) pri celotni izkušnji, povezani z odhodom v tujino, najbolj všeč?

"Rada se učim in hitro se naveličam, tako da mi tujina ustreza v tem smislu, da je veliko možnosti in priložnosti. Pa to, da imam nekaj dobrih prijateljev po svetu."

Ali razmišljaš o vrnitvi v Slovenijo?

"Definitivno, vsakič ko pridem domov, sem malo starejša in tako tudi ljudje, ki so mi blizu. Res bi rada preživela več časa z njimi, tako da ne izključujem možnosti, da se kmalu vrnem domov."

Anita Urbančič