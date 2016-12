28. december 2016 ob 19:40 Zgodbe Tolminska violinistka med dunajskimi filharmoniki: "Božični, novoletni duh je tisti, ki se ustvari v krogu družine in ne na ulicah."

Petra Kovačič letos ne bo igrala na slovitem novoletnem koncertu, kljub temu pa praznike preživlja v službi.

26-letna Petra Kovačič, doma iz Tolmina, je prva slovenska violinistka, ki je februarja letos postala članica elitnega orkestra Dunajske filharmonije in orkestra Državne opere. "Za mano je zelo turbulentno leto: od tistega prvega adrenalina do prvega dne službe in tudi večinoma poskusnega leta igranja je minilo vse bolj ali manj stresno. A na koncu je vendar veselje do muziciranja in produkt dela še vedno večje zadovoljstvo kot stres v službi," pripoveduje mlada glasbenica, ki jo vedno znova navdušujejo koncerti in širok repertoar Dunajskih filharmonikov. Slaba stran njene nove sanjske službe pa je, da skoraj nima dopusta, ne prazničnih dni, da se delo praktično nikoli ne zaključi.

Tako tudi letošnje božično-novoletne praznike doživlja zelo delavno v avstrijski prestolnici, čeprav je tokrat še ne bomo videli in slišali na tradicionalnem novoletnem koncertu, na enem izmed najbolj priljubljenih koncertov klasične glasbe na svetu, v Zlati dvorani prijateljev glasbe na Dunaju. Ta bo 1. januarja 2017 zvenel pod taktirko 35-letnega venezuelskega dirigenta Gustava Dudamela, glasnika el sistema, javno podprtega izobraževalnega sistema, ki omogoča klasično glasbeno izobrazbo tudi socialno ogroženim. "Letošnji izbor dirigenta je svež, nekaj novega, in prepričana sem, da bo Dudamel to nalogo opravil z lahkoto. Je namreč eden izmed redkih dirigentov, ki ima zelo toplo osebnost, z orkestrom se dobro razume in zagotovo bo to prijetno vzdušje čutiti tudi na novoletnem koncertu," dodaja Kovačičeva, ki bo tudi najdaljšo noč v letu preživela v službi. Na Dunaju namreč na Silvestrovo že tradicionalno izvajajo Straussovo opero Netopir in vsi člani orkestra, ki ne igrajo na novoletnem koncertu, igrajo v Operi. "No, vzdušje bo veliko bolj sproščeno kot običajno, saj vsem zaposlenim direktor med odmorom postreže s kozarcem penine. Upam, da bo vstopnice za to operno predstavo dobila tudi moja družina, ki je v teh dneh pri meni na Dunaju, tako se bomo lahko po koncertu skupaj veselili še nekaj ur starega leta," pripoveduje Petra, ki ima le malo prostega časa, da bi lahko zaužila tudi pravi božično-novoletni utrip Dunaja.

Božične sejme, ki so velika tradicija in tudi velika tržna niša, sicer rada obišče, popije tudi kozarec kuhanega vina in obišče kakšno dobro restavracijo, a je veliko večja zagovornica bolj umirjenega prazničnega vzdušja: "Zame je božični duh tisti, ki se ustvari v krogu družine in ne na ulicah. Zame je pravi praznični duh to, da lahko letošnje božično-novoletne praznike preživim s svojo družino na Dunaju."

Kako nedavni teroristični napad na božičnem sejmu v Berlinu vpliva na vzdušje? "Veliko ljudi si ta strah ustvarijo sami, potem pa se razširi v množicah. Osebno se mi ta strah zdi povsem nesmiseln, ker zmanjšuje, jemlje kvaliteto življenja," meni Petra Kovačič, ki ima prav poseben odnos tudi do slavnega in priljubljenega valčka Johanna Straussa Na lepi modri Donavi, slovite skladbe, ki praznuje letos 150-letnico nastanka in je večni biser novoletnih koncertov v Zlati dvorani na Dunaju. "Za člane orkestra je ta skladba že mala muka, ker vemo, da jo občinstvo vedno pričakuje. Obstaja pa veliko valčkov, polk, galopov, ki se jih le redko izvaja. Sama sem pred kratkim slišala za našega nekdanjega koncertnega mojstra Josepha Hellmesbergerja Jr., ki je tudi napisal kar veliko tovrstnih del in mislim, da je na programu letošnjega koncerta tudi katera od teh njegovih skladb," je še dodala Petra Kovačič. V priloženem posnetku lahko slišite tudi njen pogled na morebitno odpoved novoletnega koncerta Slovenske filharmonije v Ljubljani.

Tatjana Gregorič