16. februar 2017 ob 14:32 Zgodbe Tomo Vran - 70 let življenja, 40 let ustvarjalnosti

Pogovarjali smo se s koprskim slikarjem, ki so ga zaznamovali morje, modrina neba in vonj ter barve Sredozemlja.

Čeprav se je rodil v Ljubljani, že vse življenje živi v Kopru. Morje, modrina neba, vonj in barve Sredozemlja, so zaznamovale njegov izjemen slikarski opus. Ob 70. življenjskem jubileju so v Kopru pripravili veliko razstavo njegovih slik in grafik. V Galeriji Meduza so med drugim na ogled zgodnja dela, cikel grafik pod imenom "Jonathan Livingstone", v Palači Gravisi pa slike, pretežno velika platna iz novejšega ustvarjalnega obdobja.

Tomo Vran je v letih ustvarjanja imel že preko 80 samostojnih razstav povsod po Evropi, a tudi čez ocean. Pridružuje se jim tudi dolga vrsta skupinskih razstav in številnih uglednih funkcij. Bil je predsednik Zveze društev likovnih umetnikov Slovenije, kar 10 let komisar Inarta, predsednik Kulturniške zbornice Slovenije, leta 99 je bil izvoljen za podpredsednika European Council of artists, bil dva mandata njegov predsednik in še zdaj je član predsedstva. Že 20 let kot selektor vodi Mednarodno likovno delavnico v Križankah in na gradu v Ljubljani.

Spoznal je veliko uglednih ljudi. Druži se rad, z lahkoto komunicira v več jezikih in to mu je, pravi sam, odprlo mnoga vrata, ki bi sicer morda ostala zaprta. Vse te funkcije je opravljal s predanostjo, a najraje je v svojem ateljeju. Tam z odločnim zamahom, z zanosom, v več plasteh, bodisi na "štafelaju" ali na tleh ... nastajajo njegove slike. Z veliko modrine. Barve, ki ima v sebi vse, pove Vran, od erotike do topline in sporočilnosti. Prav nič hladu, kot ga modri pogosto pripisujemo.

Pogovoru Nataše Benčič z akademskim slikarjem Tomom Vranom lahko prisluhnete prek povezave nad besedilom.

Foto: Jaka Jeraša