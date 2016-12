26. december 2016 ob 19:25 Zgodbe V Boljuncu bomo razglasili najboljše športnike

33. prireditev Naš Športnik bo jutri ob 20. uri. Neposredno jo bomo prenašali tudi na Radiu Koper

Lanski dobitniki priznanj so se zbrali na odru izolskega kulturnega doma. Foto: Alan Radin

Regionalni RTV center Koper-Capodistria, Primorske novice, Deželni sedež RAI za Furlanijo-Julijsko krajino - slovenski sporedi, Primorski dnevnik, Zveza slovenskih športnih društev v Italiji in spletni portal slosport.org v sodelovanju z občino Dolina že 33. leto zapored pripravljajo izbor najboljših primorskih športnikov.

Najboljše v kategoriji športnic, športnikov in ekip bodo izbrali športni novinarji RTV centra Koper-Capodistria, Primorskih novic, Deželnega sedeža RAI za Furlanijo-Julijsko krajino, Primorskega dnevnika in spletnega portala slosport.org.

Nominirane športnice so:

- teniška igralka Andreja Klepač;

- kajakašica na divjih vodah Urša Kragelj;

-jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol;

- kajakašica na mirnih vodah Špela Ponomarenko Janić;

- telovadka Tea Ugrin;

- gorska kolesarka Tanja Žakelj.

Nominirani športniki so:

- rokometaš Dean Bombač;

- kanuista Luka Božič in Sašo Taljat;

- jadralca Jaš Farneti in Simon Sivitz Košuta;

- odbojkar Mitja Gasparini;

- namiznoteniški igralec Bojan Tokić;

- jadralec Vasilij Žbogar.

Nominirane ekipe so:

- rokometno društvo Koper 2013;

- nogometni klub ND Gorica;

- rokometni klub Mlinotest;

- namiznoteniški klub ŠK Kras;

- odbojkarski klub Sloga Tabor Televita;

- odbojkarski klub Gen I Volley.

Tradicionalna prireditev Naš športnik bo letos v Boljuncu. Gledališče Franceta Prešerna bo najboljše primorske športnike in športnice gostilo v torek, 27. decembra, ob 20. uri. Prireditev, ki jo bosta povezovala Evgen Ban (Združenje slovenskih športnih društev v Italiji) in Mairim Cheber (Deželni sedež RAI za Furlanijo-Julijsko krajino - slovenski sporedi), bosta neposredno prenašala Radio Koper in Radio Trst A. Posnetek prireditve bo na sporedu Televizije Koper v četrtek, 5. januarja, ob 18. uri. Slovenski program RAI bo reportažo predvajal v nedeljo, 1.1. ob 20.50

Rdeča nit dogodka bo 25. obletnica slovenske samostojnosti, na razstavi, ki jo pripravlja zgodovinar Gorazd Bajc, bodo predstavljeni pomembnejši mejniki v četrtstoletni zgodovini. Jubileju samostojne države bo posvečen tudi kratek filmček, ki ga pripravlja tržaški literat in novinar, Marij Čuk. Za glasbene točke bosta skrbeli skupina Anakrousis in pevka Marta Donnini, podeljevalci bodo nekdanji vrhunski športniki.

Prireditev Naš športnik ima sicer svoje korenine v medijskem preseganju državnih meja med nekdanjo Jugoslavijo in Italijo, uspešno pa se nadaljuje tudi v obdobju samostojne Slovenije. Na skupni prireditvi nagrajevanja najboljših športnic, športnikov in ekip, ki se izmenično seli z ene strani nekdanje meje na drugo, tako poudarjajo enotnost slovenskega kulturnega, športnega in medijskega prostora. Kategorije nagrajenih športnikov so bile pred tremi leti prvič poenotene, v skupni konkurenci so tako primorski športniki iz matične domovine kot tudi slovenski športniki v Italiji - Primorska bo tako letos že četrtič dobila absolutne zmagovalce.

Lani so se na najvišjih stopničkah znašli Tea Ugrin, Mitja Gasparini in nogometaši FC Koper.