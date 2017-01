11. januar 2017 ob 15:40 Zgodbe V Piranu je na ogled Čarobni svet školjk

V muzeju, imenovanem Čarobni svet školjk, se lahko prepričamo, da so oceani zakladnice najbolj raznovrstnih in nenavadnih bitij.

V muzeju lahko med drugim vidite "božične jelke" iz globin morja, kot so v muzeju poimenovali polže iz rodu Xenophora, to pa zato, ker nase dajejo vse, kar najdejo na morskem dnu. Na ogled so primerki s školjčne sipine na ankaranski plaži, ki so jih razstavili v sodelovanju z Luko Koper. V muzeju je tudi 150 kilogramov težka lupina zeve Lize. Zeva je vrsta školjke, pravzaprav največje morske školjke. V Piranu so jo hudomušno poimenovali Liza.

Orjaške zeve v morju nimajo sovražnikov, razen enega - človeka. Čeprav so danes že zelo ogrožene in zaščitene, jih ponekod še vedno na tone dvigajo iz morja in poskušajo prodati. Očitno je po svetu še vedno dovolj posameznikov, ki za umivalnik, kot smo slišali, postavijo lupino školjke.

Sicer pa je v piranskem muzeju poleg orjaške zeve Lize na ogled tudi 17 centimetrov velika ostriga iz Jadranskega morja, pa še veliko drugih nenavadnih školjk in polžev najdemo v vitrinah muzeja, ki je v Istri po mnenju obiskovalcev zaradi obsežne zbirke najbolj priporočen muzej za ogled.

Do konca februarja je muzej odprt ob sobotah, nedeljah in praznikih ter v času šolskih počitnic od 11. do 18. ure. V marcu, aprilu in maju bo odprt vsak dan, z izjemo ponedeljkov.

V muzeju školjk, kjer zbirko stalno dopolnjujejo, tako da so že na tesnem s prostorom, se je Lado Bandelj pogovarjal z biologom in kustosom Janom Simičem. Posnetek pogovora lahko poslušate s klikom na fotografijo nad besedilom.