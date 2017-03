1. marec 2017 ob 16:57 Zgodbe [v živo!] Leonart v oddaji radioLive!

Danes gostimo v Studiu Hendrix štajersko zasedbo Leonart. Gre za njihov prvi obalni nastop, zbranemu občinstvu bodo predstavili izbrane skladbe iz njihovega prvenca.

Zasedba Leonart med tonsko vajo v Studiu Hendrix. Foto: Blaž Maljevac

Mariborčani so lani izdali prvenec z naslovom Visoko v nebo. Album je nastajal več kot dve leti, sami se radi pohvalijo, da skladbe običajno pustijo nekaj časa »ležati in zoreti«. Pravijo, da so veliko kreativno svobodo prepustili tudi producentu Martinu Bezjaku (Happy Ol' McWeasel, Bilbi, Trash Candy). Zasedbo sestavljajo Sebastijan Lukovnjak (vokal, kitara, klaviature), Andrej Knehtl (kitara, spremljevalni vokal), Martin Počkar (baskitara, spremljevalni glas) in Marko Brvar (bobni). Brez dvoma je zasedba Leonart ena zanimivejših novejših rockovskih zasedb, ki igra sicer radijsko prijazno glasbo, a vendarle ne gre za všečno in plehko koketiranje s poslušalcem. Gostitelj oddaje je Blaž Maljevac.

Promocijski video za radijski koncert

Video prenos v živo, pričnemo ob 18.00!