25. december 2016 ob 19:27 Zgodbe Vesna Guštin o kraških božičnih navadah

Nevi Zajc je na božični dopoldan družbo delala Vesna Guštin iz Repna, s katero sta obdelali kraška ognjišča in vse, kar se je dogajalo ob njih ter brbotalo v prazničnih loncih.

Vesna Guštin, Kraševka, doma iz Repna, je sicer glasbena pedagoginja na tržaški Glasbeni matici, ljubiteljsko pa raziskuje ljudsko kulturo. Izdala je že več knjig, najbolj znana pa je brez dvoma »Je več dnevou ku klobas«, kjer piše o nekdanjih prehrambnih navadah tržaškega podeželja. Raziskovala je tudi ognjišča in objavila knjigo Ogenj na kamnu - življenje ob ognjišču na Krasu in tržaškem podeželju. O življenju ob ognjišču in prazničnih navadah na Krasu se je z njo pogovarjala Neva Zajc.