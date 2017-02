23. februar 2017 ob 14:50 Zgodbe Vid Boršič: kriva sta Wagner in bratov klarinet

Mladi novogoriški gimnazijec rad igra klarinet v komornih sestavih, a bi še raje bil saksofonist.

Vid Boršič. Foto: osebni arhiv

Petnajstletni novogoriški klarinetist Vid Boršič, ki je ob vpisu v novogoriško glasbeno šolo želel igrati saksofon, je lani prvič okusil velik pritisk in adrenalin državnega tekmovanja mladih slovenskih glasbenikov Temsig. Danes je ponosen na osvojeno srebrno priznanje in četrto mesto, a njegove mladostne ambicije se bolj kot v glasbene vode usmerjajo v plavanje in družboslovne vede.

Vstop v nižjo glasbeno šolo je bil za Vida Boršiča nekaj popolnoma logičnega, saj so bili tam pred njim že njegov starejši brat, sestrična in bratranec, dedek pa ga je doma pogosto navduševal s posnetki velikih oper Richarda Wagnerja in Giuseppa Verdija ali s skladbami Wolfganga Amadeusa Mozarta, Ludwiga van Beethovna in Petra Iljiča Čajkovskega.

S profesorjem Sandijem Vrabcem je začel s poukom kljunate flavte, nadaljeval s klarinetom. "Želel sem si, da bi, tako kot danes brat Jure, igral saksofon. Učitelj me je prepričal, da sem na lekcijo prinesel klarinet, inštrument, ki smo ga imeli doma, ker je nanj pred leti igral brat," pravi Vid in prizna, da mu je zvok saksofona bolj všeč in bo zato morebiti v prihodnje osvojil tudi ta inštrument.

Skromno, brez velikih ciljev in z zdravim zavedanjem, da ga pri nastopanju pred občinstvom pogosto spremljata trema in strah, razvija Vid svojo mladostno glasbeno osebnost in ob tem spoštljivo spregovori tako o vlogi svojih učiteljev kot staršev: "Da se še vedno ukvarjam z glasbo, sta 'kriva' tako Sandi Vrabec kot sedanji profesor Aleksander Miklavec. Ob obeh sem se veliko naučil, oba me spodbujata in njune ure so zanimive in zabavne. V veliko oporo so mi bili v prvih razredih tudi starši, ki so me morali marsikdaj spomniti na vadbo klarineta."

Na tekmovanjih se Vid ne počuti najbolje, zato je doslej svoje glasbene darove predstavil le na dveh regijskih, kjer je prejel srebrno (2013) in zlato (2016), ter na lanskem državnem, kjer je osvojil srebrno plaketo.

Raje kot solistično nastopa v komornih sestavih, v pihalnem in simfoničnem orkestru šole in orkestru klarinetov Zveze primorskih glasbenih šol: "Komorno muziciranje je bolj zanimivo, saj prinaša veliko različnih zvokov, ki se prelivajo in ustvarjajo harmonije."

Z navdušenjem je obiskal tudi seminarja pri profesorjih Francescu Paradisu in Jožetu Kotarju. "Na tovrstnih izpopolnjevanjih dobiš veliko novih informacij, se naučiš nove tehnike igranja, kar lahko veliko pripomore k lepši barvi zvoka in točnosti igranja," dodaja Vid, ki se danes z nasmeškom spominja nekdanjih dedkovih uric poslušanja klasicističnih in romantičnih glasbenih mojstrovin, saj jih sam sedaj veliko raje preživlja ob poslušanju predstavnikov rock, metal, jazz ali blues glasbe.

Ob vestnem delu v Glasbeni šoli Nova Gorica obiskuje Vid 1. letnik novogoriške gimnazije, zanimata ga zgodovina in geografija, zelo resno se posveča tudi treningom in tekmovanjem v plavanju, rad tudi kolesari in se sprehaja.

Tatjana Gregorič