Walter Jeklin: "Želim si evforije s Škofij"

Nekdanji košarkar z Mosta na Soči je 18 let preživel na Poljskem, zdaj pa poskuša dvigniti raven in priljubljenost košarke v Kopru.

Košarkarji Sixta Primorske so s sobotno zmago v Domžalah prebili psihološko mejo in so po dolgem času uvrščeni med šesterico ekip, ki bodo igrale v končnici za prvaka. Generalni menedžer kluba Walter Jeklin stavi dolgoročnost projekta v Kopru, hkrati pa priznava, da bi bil dober rezultat v prvi sezoni dobrodošel. Jeklin ima za seboj bogato igralsko kariero, v zadnjih letih pa se je na Poljskem uveljavil v vlogi menedžerja ekip.

Košarkarji Sixta Primorske so bili letos večkrat v položaju, ko so si že obetali zanesljiv par točk, nato pa so v končnici popustili in izgubili. Na sobotni tekmi s Heliosom ni bilo tako, zmaga proti neposrednemu konkurentu pa ima še dodatno vrednost. "Vsi si želimo med prvih 6 ekip, zmaga je tako prinesla olajšanje. Že začeli smo izjemno, napad je bil potrpežljiv in nato smo imeli srečanje vseskozi pod nadzorom," je povedal generalni menedžer kluba Walter Jeklin. Letos je ekipa še vi igri za visoka mesta tako v prvenstvu kot tudi v pokalu, v prihodnje pa si Jeklin želi več primorskega pridiha. "Zelo si želimo v Koper pripeljati nekatere domače igralce. Igralci iz domačega okolja, ki so sposobni igrati na visoki ravni, so več kot zaželeni. Cilj mene in kluba je pridobiti primorski duh v ekipo. Spomnim se izjemnega vzdušja, ki je koprsko košarko spremljala v 90-ih letih na Škofijah, spomnim se takratne evforije. Tudi sam bi si želel česa podobnega."

Jeklin, doma iz Mosta na Soči, je sicer v otroštvu smučal, pri 13-ih letih pa je vzljubil košarko. "Po treh letih sem se že prebil v ekipo Slovana, potem sem se v Ljubljani zaljubil in nisem hodil na treninge v zadostni meri. Vse se je ustavilo, nov poskus pa se je zgodil ob razpadu Jugoslavije. " Kariero je ponovno začel graditi v Postojni, po dobrem letu pa se je znašel pri Heliosu. "Izpostavil bi trenerja Predraga Milovića, ki me je res ogromno naučil, potem pa me je iz Domžal pot vodila v Olimpijo in posledično v reprezentanco. Razvoj je bil izredno strm in praktično nihče ni takrat pričakoval česa podobnega."

V 90-ih je bila evropska Olimpija magnet za gledalce, kolona tistih, ki so si skušali priskrbeti vstopnice, se je včasih vila od Tivolija do Celovške ceste. V spominu je ostal dvoboj Olimpije z madridskim Realom, za katerega je takrat igral tudi Arvydas Sabonis. Jeklin je v končnici prispeval dve zaporedni trojki za priključek Špancem, ki so na koncu vseeno slavili. Prav iz tega dvoboja španskega in slovenskega prvaka izhaja zanimiva anekdota. Trener Špancev je bil legendarni Srb Željko Obradović, ki je se je v pripravi na tekmeca ustavil pri Jeklinovem imenu. Obradović je prišel do takratnega igralca Olimpije Žarka Đurišića in ga vprašal "Ko je bre ovaj Amerikanac, Walter Đeklin?"*

Posebno poglavje v Jeklinovi karieri predstavlja poljska zgodba "Poljska mi je ogromno dala, tam sem živel 19 let, najprej v vlogi igralca nato menadžerja. V tej vlogi sem bil pri Polonii, Aseccu Prokomu in Zieloni gori. Skupaj s trenerjem Sašom Filipovskim sva dosegla vse, kar se je na Poljskem dalo doseči." Walter sicer preteklost pušča za seboj in je popolnoma predan projektu, v katerem je zdaj. "Res verjamem v ta projekt in upam, da bomo s skupnimi močmi spletli lepo zgodbo"

* "Kdo je ta Američan,Walter Jeklin?"

Celotnemu pogovoru lahko prisluhnete na povezavi, z Walterjem Jeklinom se je pogovoril Primož Čepar.