9. januar 2017 ob 14:27 Zgodbe "Za strokovno delo z ljudmi je potrebno nenehno učenje in delo na sebi."

V nočnem programu smo gostili dolgoletno strokovno delavko na piranskem Centru za socialno delo, Majdo Golja.

Po 30 letih dela na področju socialnega varstva se Majda Golja poslavlja od kariere in odhaja v zaslužen pokoj. Ob zaključku svoje profesionalne poti je dosedanja direktorica piranskega Centra za socialno delo prejela nagrado za življenjsko delo na področju socialnega varstva, ki ga vsako leto podeljuje ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Majda Golja je s svojim delom oblikovala način dela, ki je bil usmerjen v korist uporabnikov in veliko prispevala k razvoju programov za najbolj ranljive skupine ljudi.

»Za strokovno delo z ljudmi je potrebno nenehno učenje in delo na sebi. In tega danes primanjkuje. Mislim, da je zmotno prepričanje, da nekdo, ki pride iz faksa že vse obvlada. Zato ker pozna določene teorije, pristope dela z ljudmi. Včasih, ko pomislim, kako sem delala na začetku – ne bom rekla, da me je ravno sram – ampak tistih izhodišč za delo z ljudmi je bilo premalo. Mi ljudi ne moremo spreminjat, vsi pa še vedno prihajajo s temi pričakovanji. Mi jim moramo pomagat, če oni hočejo ali ne. Zato je treba veliko časa in dela na sebi, da spoznaš, da si ti spremljevalec in usmerjevalec, daješ pobude, ampak ljudje se morajo sami odločit za to, kako in kaj bodo speljali.«

O njeni poti, izzivih, rešitvah na področju socialnega varstva se je z Majdo Golja pogovarjala Vesna Potočar Godnič.

Fotografija: Davor Jerman