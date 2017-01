6. januar 2017 ob 10:46 Zgodbe Zimsko plavanje mi omogoča, da se "resetiram«

V zadnjih letih je novoletni skok v morje v Portorožu postal res množičen. Vse več pa je tudi posameznikov, ki plavajo vse leto, in torej tudi vso zimo, ne le prvega januarja.

Eden od njih je Jure Čeh. Z njim smo se pogovarjali po dopoldanskem decembrskem plavanju v Strunjanu: »Glavni razlog, da plavam tudi pozimi, je občutek 'resetiranja', občutek meditacije, ki jo imam v vodi. Enostavno, tista urica, ki jo preplavam – zdaj v zimskem času je to pol ure, mi omogoča, da bolj, kot katera koli druga stvar, pozabim, odklopim dnevne, tedenske in mesečne obveznosti.«

Za vsakogar, ki bi poskušal s tovrstno prakso, je osnovno navodilo postopnost, dodaja Čeh: »Druga temeljna zadeva je, da ne gremo v vodo, če nas že pred tem zebe. Zato se je prej dobro ogreti, denimo z dihalnimi tehnikami. Ko pridemo iz vode, pa se čim prej preoblečemo v topla oblačila.«

Ali je to praksa, ki bi jo morda priporočal tudi drugim, pa Čeh poudarja, da se mora vsak odločiti sam. Nekateri ljudje so bolj 'mrzloljubni', drugi bolj 'toploljubni', pravi. Sam z mrazom nikoli ni imel težav, še dodaja: »Je pa dejstvo, da je to predvsem psihološkega značaja. In da človek to zmore, če je seveda dovolj vztrajen in dovolj prijazen do samega sebe, da te korake dela postopoma.«

Lea Širok

Foto: Darija Mavrič Čeh