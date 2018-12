30. november 2018 ob 22:20 MMC RTV SLO, STA RTVSLO 90/60 60 let radijskega in 40 let televizijskega programa za Madžare v Sloveniji

Na slovesnosti tudi premier Marjan Šarec

Današnji Pomurski madžarski radio (Muravideki Magyar Radio oz. MMR) ima predhodnika v radiu Murska Sobota, ki je program v slovenščini in madžarščini začel oddajati 29. novembra pred 60 leti. Prva televizijska oddaja v madžarskem jeziku pa je bila na TV Slovenija 25. oktobra 1978. Foto: MMC RTV SLO

Praznovanje v Lendavi ob jubileju radia in televizije

V Lendavi so proslavili 60. obletnico radijskega in 40. obletnico televizijskega programa za madžarsko narodno skupnost v Sloveniji.

Današnji Pomurski madžarski radio (Muravideki Magyar Radio oz. MMR) ima predhodnika v radiu Murska Sobota, ki je program v slovenščini in madžarščini začel oddajati 29. novembra pred 60 leti. Prva televizijska oddaja v madžarskem jeziku pa je bila na TV Slovenija 25. oktobra 1978.

Radio se je preselil v lendavski studio leta 1983, pod okrilje RTV Slovenija je prešel leta 1996. Uredništvo televizijskega programa se je preselilo v Lendavo leta 1992, obe uredništvi pa leta 2004 v skupno zgradbo v Kranjčevi ulici v Lendavi.

Kot pravijo v obeh uredništvih, sta medija dosegala pomembne rezultate pri informiranju gledalcev in poslušalcev v njihovem maternem jeziku o dogodkih v Prekmurju, v slovenskem in madžarskem prostoru. Ob svojem glavnem poslanstvu pa sta tudi vzpostavljala duhovne in informacijske mostove med pripadniki madžarske narodne skupnosti in večinskim narodom v Sloveniji ter matičnim narodom na Madžarskem.

Televizijski program iz lendavskega studia Lendava lahko s podnapisi spremljajo vsi prebivalci Slovenije ter tako spoznajo vsakdanje življenje in praznike prekmurskih Madžarov, radijski program pa je usmerjen tudi v obmejni prostor na Madžarskem.

Na televiziji imajo štirikrat po 30 minut programa tedensko, mesečno se izmenja osem oddaj različnega tipa, na radiu pa 24-urni program, od tega vodenega 13,5 ure. Jedro radijskega programa so informativne oddaje, vseh pa je okoli 40.

Šarec: Dolžni smo bogatiti tudi sosede

Premier Marjan Šarec, ki se je udeležil slovesnosti v Lendavi, je dejal, da oba medija spodbujata dvojezičnost in ohranitev narodne identitete. "Slovenija je naklonjena narodnim skupnostim, saj vemo, kako je, če si zunaj domovin."

"Oba naroda, madžarski in slovenski, se dobro zavedata, da je treba dobro poskrbeti za tiste zunaj meja, da jih matični državi ne smeta pozabiti. Nenazadnje imamo tudi v ustavi zapisano, da imata obe narodni skupnosti, madžarska in italijanska, tudi poslanca," je kot slavnostni govornik še poudaril Šarec.

Po njegovih besedah Slovenija in Madžarska zelo dobro sodelujeta. S slovensko vlado dobro sodeluje tudi novi manjšinski poslanec Ferenc Horvath.



Končal je z željo, "da bi znali živeti skupaj in da bi se zavedali, da smo dolžni ohranjati, kar je naše. Poudaril je, da smo to dolžni, pa tudi da smo dolžni spoštovati svoj narod, svoj jezik, svojo kulturo in hkrati bogatiti tudi sosede."