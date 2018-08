9. avgust 2018 ob 11:25 MMC RTV SLO Obrazi RTV-ja Bojan Adamič - dirigent in vodja glasbene produkcije RTV Ljubljana

Bojan Adamič. Foto: BoBo

Pomemben pečat je na RTV Sloveniji pustil skladatelj in dirigent Bojan Adamič (1912-1995).

Glasbeno se je izobraževal v Ljubljani; na srednji glasbeni šoli je študiral orgle in trobento, na glasbeni akademiji pa je leta 1941 končal študij klavirja.

Med narodnoosvobodilnim bojem je na osvobojenem ozemlju Bele krajine vodil pihalno godbo, po njem pa je bil vrsto let dirigent plesnega orkestra RTV Ljubljana in pogost gost dirigent na različnih festivalih zabavne glasbe. Bil je tudi vodja glasbene produkcije RTV Ljubljana in predsednik Društva slovenskih skladateljev.

Sprva se je posvečal džezu, pozneje pa so ga privlačile filmska, zabavna in scenska glasba. Vse glasbene zvrsti odsevajo zanj značilno zvočnost v tematiki (značilna je naslonitev na folklorne elemente), v obdelavi in instrumentaciji. Napisal je glasbo za več kot 200 domačih in tujih filmov. Leta 1979 je dobil Prešernovo nagrado za življenjsko delo.