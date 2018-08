8. avgust 2018 ob 13:29 MMC RTV SLO Pogled v zgodovino 'Ku-Ku' je bil znameniti pavzni znak od začetka Radia Ljubljana

Radijska kukavica. Foto: Muzejska zbirka RTV SLO

Radijska kukavica

Kljub borni začetni tehnični opremi pa se je Radio Ljubljana že od vsega začetka ponašal z znamenitim pavznim znakom - kukavico. Njen »ku-ku« je namreč med evropskimi radijskimi postajami pomenil veliko popestritev. Te so kot identifikacijske znake svojih postaj večinoma uporabljale različne glasbene odlomke, na Dunaju, na primer, tiktakanje ure, le neka italijanska postaja je imela ptičje petje.

Ljubljansko kukavico je po zamisli inženirja Marija Osane izdelal Franc Kramar, prvi poklicni radijski tehnik. To je bila prava preparirana kukavica, s svojim ku-ku pa je označevala napoved točnega časa in kadar je zakukala, so se ji zasvetile tudi oči; vanje sta bili namreč vgrajeni dve majhni žarnici.