Pred pol stoletja prvič v slovenščini: TV-Dnevnik!

TV-Dnevnik do zdaj z vami že 18.265-krat

Pisal se je 15. april 1968, ko sta se iz studia TV-Dnevnika oglasila nepozabna napovedovalca, žal že pokojna Marija Velkavrh in Vili Vodopivec - prva bralca TV-Dnevnika. Foto: MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Danes je za Informativni program TV Slovenija velik dan – TV-Dnevnik praznuje, star je natanko 50 let.

Na današnji dan 15. aprila 1968 je takratna TV Ljubljana, v kateri je bilo veliko zagnanih in prodornih novinarjev pod vodstvom urednika Marka Rožmana, redaktorja Tuga Klasinca, odgovornega urednika Vida Štempiharja in realizatorja Emila Rižnarja, s filmskega traku v eter poslala prvi slovenski TV Dnevnik.

Nad ekipo je bedel Dušan Fortič, takratni direktor TV Ljubljana, ki ima zagotovo največ zaslug, da je prvi slovenski TV-Dnevnik zagledal luč sveta.

TV Ljubljana, ki je začela redno oddajati 11. oktobra 1958, si je dolgo želela ustvarjati lasten, slovenski TV-Dnevnik, a je bila od ideje do končne izvedbe dolga pot. Slovenska televizija se je vrsto let razvijala kot del skupnega jugoslovanskega televizijskega programa (JRT). V 60. letih 20. stoletja se je delež programa, ki se je usmerjal k slovenskemu gledalcu in približeval televizijo slovenskemu družbeno-političnemu in kulturnemu hotenju, naglo povečeval.

Bitka za slovenizacijo slovenske televizije je bila dolgotrajna



Pomembno vlogo je pri tem imelo tudi uresničevanje načela jezikovne enakopravnosti in uveljavljanje televizije kot najvplivnejšega sredstva družbeno-politične in kulturne akcije na Slovenskem. "Ko so dozorele družbeno-politične razmere in ko se je RTV Ljubljana skupaj z drugimi televizijami v Jugoslaviji usposobila tudi tehnično (dvojna reverzibilna televizijska zveza od Nanosa do Skopja, povezava z mednarodnimi viri informacij v okviru Evrovizije in Intervizije, izpopolnitev studijske tehnike itd.), je napočil čas, ko si slovenske televizije ne moremo več zamišljati brez osrednje informativne oddaje, kakršna bo slovenski TV dnevnik," je ob uvedbi TV-dnevnika davnega leta 1968 zapisal Dušan Fortič, takratni direktor TV Ljubljana.

Slovenci smo pred uvedbo slovenskega TV-dnevnika že poznali TV-Obzornik, ki je ponujal krajše vesti iz domovine in tujine, slovenski TV-Dnevnik pa bi bil v bistvu nadgradnja informativnega programa TV Ljubljana.

Prvič iz studia: Velkavrh, Vodopivec, Jakopič

Pisal se je 15. april 1968, ko sta se iz studia TV-Dnevnika oglasila napovedovalca Marija Velkavrh in Vili Vodopivec, Pavle Jakopič pa je gledalcem posredoval vremensko napoved.

Prvi temelji TV-Dnevnika so bili narejeni in poti nazaj ni bilo več. Končano je bilo razdobje ekstenzivne rasti slovenske televizije. Ustvarjalci TV-Dnevnika so se od prve oddaje naprej dobro zavedali, kakšno mora biti programsko poslanstvo TV-Dnevnika, vsebina in kakovost sta bili temeljno vodilo pri izvedbi osrednje informativne oddaje.

Slovenski TV-Dnevnik je bil sprva na programu vse dni v tednu, razen nedelje, začel se je ob 20.00 in končal ob 20.30. Nova informativna oddaja je bila med gledalci sprejeta z velikim zanimanjem. Že v svojih začetkih je TV-Dnevnik posredoval več domačih vesti. Pravzaprav so bili takratni TV-Dnevniki ogledalo časa na družbeno-političnem področju v Sloveniji in Jugoslaviji, v najžlahtnejšem pomenu besede pa so že prve oddaje vključevale področje kulture z vso širino znanstvenega in umetniškega ustvarjanja.

Obdobje radijskih napovedovalcev

TV-Dnevnik smo skoraj desetletje spremljali v črno-beli tehniki, svoj domicil je imel v 5. nadstropju radijske hiše na Tavčarjevi 17.

Z omenjeno oddajo se je končalo neko obdobje, ko so TV-Dnevnik prebirali poklicni govorci s takratnega Radia Ljubljana. Za ilustracijo naj omenim le nekaj imen bralcev TV-Dnevnika – od že omenjenih Velkavrhove in Vodopivca so ga brali še Nataša Dolenc, Jernej Pikel, Ajda Lesjak Kalan, Janez Kranjc, Julka Vahen, Rado Časl, Edi Mohorko, Slobodan Kaloper, Milanka Bavcon, Borut Mencinger, Menči Klančar, Slavko Kastelic, krajše obdobje tudi Tonja Rahonc, Nadja Peterin - zdaj Jarc, Eva Janc, pozneje pa še Ivan Lotrič, Teja Senica, Jasna Rodošek, Janez Dolinar, Zvone Krznar in drugi.

Športni novinar kot pika na i

Z novim letom 1978 pa so gledalci doživeli popolno prenovo TV-Dnevnika, ki se je iz radijske hiše preselil v novi televizijski center na Kolodvorsko 2, v nove studijske prostore. Gledalci so ga po novem začeli spremljati v barvni tehniki. "Taktirko" v TV-Dnevniku so prevzeli tako imenovani voditelji, vrsto let so jim pomagali še kolegi napovedovalci z Radia, ki so brali vesti, piko na i pa je prenovljenemu TV-Dnevniku dal še športni novinar, ki je poročal o novostih s področja športa.

Prvi TV-Dnevnik v barvah je bil na sporedu na cvetno nedeljo marca leta 1978, vodil ga je Jure Pengov, uredil ga je Drago Pečko.

Količina vizualnih vsebin je hitro naraščala – 63 odstotkov oddaje so tako zavzemali posneti prispevki oziroma slika, 24 odstotkov informacij je bilo branih, 13 odstotkov vsebin pa ilustriranih.

Kot zanimivost zapišimo, da so se poklicni radijski napovedovalci, ki so dolga leta brali novice iz TV-Dnevnika, dokončno umaknili leta 1995 in od takrat naprej TV-Dnevnik vodijo le televizijski voditelji – tako jih na malih ekranih lahko spremljamo še danes. Krajši čas smo televizijske voditelje v TV-Dnevniku lahko spremljali tudi v parih. TV-Dnevnik je v dolgih letih oddajanja doživel veliko grafičnih in slogovnih sprememb, zamenjane so bile uvodne in končne špice in še bi lahko naštevali … Danes priprava in izvedba TV-Dnevnika potekata v digitalni tehnologiji, kar prinaša številne prednosti pri obdelavi slike in zvoka.

Znana imena malega zaslona

Skozi leta so se zvrstili številni voditelji TV-Dnevnika – Tomaž Terček, Zvone Petek, Matjaž Tanko, Jure Pengov, Janez Čuček, Janko Šopar, Branko Maksimovič, Tadej Labernik, Tone Hočevar, Vlado Krejač, Slavko Bobovnik, Nada Lavrič, Danica Simšič, Drago Pečko, Lidija Hren, Metka Volčič, Darja Groznik, Boris Bergant, Janez Čuček, Aleks Štakul, Julka Vahen, Janez Pirš, Jože Javornik, Jasna Tepina, Drago Balažič, Nataša Pirc Musar, Petra Kerčmar, Manica Janežič Ambrožič, Boštjan Lajovic, Boštjan Anžin, Mojca Širok, Tomaž Ranc, Simona Rakuša, Edita Cetinski, Igor Jurič, Ksenija Horvat, Rajko Gerič, Jože Možina, Elen Batista Štader, Vlasta Jeseničnik, Jasmina Jamnik, Jelena Aščić, Dejan Ladika, Ivo Kores, Erika Žnidaršič, Jasna Krljič Vreg, Vesna Zadravec.

TV-Dnevnik nastaja v tako imenovanem TV-desku, v zadnjem času ga urejajo Brigita Jeretina, Stane Šterbucl, Boštjan Kogovšek in Valentin Areh ustvarjajo pa novinarji, televizijski dopisniki iz domovine in tujine, ob pomoči realizatorjev, lektorjev, tajnic in izkušenega tehničnega osebja.

Čestitke ob velikem jubileju – 50. obletnici oddajanja slovenskega TV-Dnevnika!

Zdravko Erjavec

