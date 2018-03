26. marec 2018 ob 14:52 MMC RTV SLO Zgodbe 90/60 10 let oddaje Kaj govoriš na Televiziji Slovenija

Ekipa oddaje So vakeres: Vinko Cener, Monika Sandreli, Sandi Horvat, Enisa Brizani. Foto: Sandi Horvat

Romska televizijska oddaja So vakeres/Kaj govoriš, ki jo ustvarjajo Romi sami, te dni zaznamuje pomemben jubilej. Oddaja je bila prvič na sporedu konec marca 2008, do danes pa se jih je zvrstilo že več kot dvesto.

Ustvarjalci oddaje, ki je na sporedu vsako drugo soboto na 1. programu Televizije Slovenija, v petnajstih minutah skušajo predstaviti pestrost romske kulture in jezika, s kamero pa ponudijo možnost, da skupaj z njimi pokukamo v življenje Romov. Z vsebinami prav tako spremljajo politično dogajanje, ki zadeva romsko skupnost v Sloveniji, in opozarjajo na težave in ovire, s katerimi se nekateri Romi pri nas še vedno vsakodnevno srečujejo.

"Eden prvotnih namenov oddaje je bil, da bi se zavest o romski skupnosti tako Romov kot tudi Neromov spremenila. Z njo se krepi tudi medkulturni dialog, želimo pa si, da bi se romska skupnost še bolj povezala, kar pa je imanentno za vse manjšine, ne samo za romsko," je med drugim povedal redaktor oddaje Bojan Peček.

V oddaji, ki jo soustvarjajo Monika Sandreli, Sandi Horvat, Enisa Brizani, Vinko Cener in Tjaša Šarkezi, lahko zasledimo tudi zgodbe Romov od drugod, ne le iz Slovenije, in tako spoznamo še kakšno romsko narečje, ki ga pri nas ne slišimo. Televizijska ekipa je o Romih poročala že iz Češke, Slovaške, Hrvaške, Avstrije, Italije, Makedonije, lani tudi iz Združenih držav Amerike.

Ob deseti obletnici je nastala prav posebna oddaja, ki bo še enkrat daljša, na sporedu pa bo v soboto, 31. marca, ob 12.20 na 1. programu Televizije Slovenija.