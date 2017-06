12.000 podpisov za referendum o drugem tiru, prispevala tudi Damijan in Čuš

"Velik prirast glede na prejšnji teden"

1. junij 2017 ob 19:09

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Pobudniki referenudma o zakonu o drugem tiru so zbrali 12.000 podpisov. Svoja podpisa sta prispevala tudi ekonomist Jože P. Damijan in nepovezani poslanec Andrej Čuš.

Ekonomist Jože P. Damijan je pojasnil, da je svojega prispeval v znak protesta proti vladnemu odnosu do gradnje ključnega infrastrukturnega projekta v Sloveniji v naslednjih petih letih.

Damijan je bil kot član sveta za civilni nadzor projekta sicer pred dnevi skupaj s predstavniki Zveze društev upokojencev Slovenije (Zdus) zaradi drugega tira na sestanku pri premierju Miru Cerarju, a po besedah Damijana sestanek ni dal nobenih rezultatov.

"Vlada je ta sestanek uporabila za promocijo, da je lahko predsednik vlade javno povedal, da so nam pojasnili vse nejasnosti v zvezi s tem zakonom in da se zdaj civilna iniciativa in Zdus s tem strinjata ter da vlado podpiramo. Nikakor ni tako," je bil tokrat jasen Damijan.

Kot je pojasnil, na sestanku ni bilo doseženega nobenega napredka, "nobenih novih informacij nismo dobili, nobenih zavez vlade, da bi šla v racionalizacijo projekta, da bi ven vrgli Madžarsko oz. ta nejasen dogovor z njimi, niti glede nadzora nad izvajanjem tega zakona".

Čuš: Vlada projekt pelje na kriminalen način

"Jaz sem podpornik projekta drugi tir, a ne na kriminalen način, kot ga predlaga koalicija oz. vlada," pa je ob oddaji podpisa poudaril nepovezani poslanec Andrej Čuš. Spomnil je, da je sicer sam posvojil predlog zakona, ki so ga pripravili v svetu za nadzor drugega tira, in ga vložil v DZ. Ta alternativni predlog zakon po besedah Čuša upošteva vse pripombe, ki jih je omenil Damijan.

"Glede na to kaj govori koalicija, predvsem SD in DeSUS, pričakujem, da bodo podprli alternativni predlog zakona, ki je še vedno v parlamentarnem postopku in upam, da bo obravnavan čim prej," je dodal.

"Velik porast podpisov"

Prvopodpisanemu pod referendumsko pobudo Viliju Kovačiču iz društva Davkoplačevalci se ne damo podpora pomeni veliko, ob čemer je izpostavil, da so pobudniki referenduma dobili velik zagon. Zbrali so namreč že nekaj manj kot 12.000 podpisov, do konca roka, ta se izteče 22. junija, pa pričakuje vsak dan večji prirast. Podpise bodo po besedah Kovačiča naslednjih 20 dni zbirali na različnih dogodkih, tudi na veselicah.

Svet za nadzor bo izdal svoje stališče

Z izrazom podpore referendumu se je spremenil tudi Damijanov status v Svetu za civilni nadzor projekta drugi tir. Kot so sporočili iz koordinacijskega odbora sveta, je odbor ves čas deloval kot kolegij enakopravnih strokovnjakov. "Ob tem smo dosledno spoštovali zasebnost vsakega člana, prepričani, da delo v odboru ne sme omejevati drugih aktivnosti članov, prav tako pa ne njihovih neodvisnih stališč do drugih vprašanj, s katerimi se odbor ni ukvarjal," so poudarili.

Zato so korektno ločili delo in stališča odbora od osebnega, tudi javnega dela in aktivnosti članov (komunikacije, medijsko nastopanje, pisanje člankov in blogov itd), so pojasnili in dodali, da pa so skupno oblikovali stališča do projekta in se dogovarjali za akcije.

Kot so pojasnili, so ves čas težili k temu, da gradijo, ne rušijo, zato so skušali navezati korektne povezave z vlado oz. njenimi predstavniki, ki odločajo o projektu.

"Način, kako nas je vlada izigrala pri vsiljevanju svojega zakona, njene nehigienične kršitve vseh normalnih manir pri njegovem sprejemu, predvsem pa zaprepaščujoča aroganca ministra Gašperšiča in njegovega državnega sekretarja Lebna, ki se nista nikoli ustrašila dezinformirati javnosti o posameznih vprašanjih (madžarsko sovlaganje v projekt, zakon kot pogoj za evropska sredstva itd.) sta pred nas postavila dilemo, ali s poskusi dogovarjanja z vlado nadaljevati ali pa razmere zaostriti in vladi zagroziti z možnostjo referenduma," so navedli.

Večina članov odbora se je odločila za prvo opcijo, Damijan za drugo, zato so se dogovorili, da Damijan začasno zamrzne status v odboru, svet oz. odbor pa nadaljuje (tudi v sodelovanju z drugimi civilnodružbenimi organizacijami, npr. Zdus) s poskusom prepričati vlado, kako racionalizirati projekt in zagotoviti korekten javni nadzor nad njegovo realizacijo, so pojasnili.

Al. Ma.