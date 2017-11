Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 7 glasov Ocenite to novico! V povprečju bi delavec v javnem sektorju dobil za 170 evrov višjo nagrado za uspešnost. Foto: BoBo GZS in ZSSS sta pod novima vodstvoma začela skupen nastop na področjih, kjer interesi sovpadajo. Foto: BoBo Dodaj v

13. plače bi lahko bile za četrtino višje

Predlog koalicije

4. november 2017 ob 16:55

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Koalicija se je odločila, da morajo nagrade za delovno uspešnost biti oproščene davka do višine povprečne plače. GZS in ZSSS, pobudnika poteze, sta potezo pozdravila.

Gospodarska zbornica (GZS) je, podobno kot največji sindikat (ZSSS), zadovoljna, ker so vladne stranke med spremembe dohodnine vključile tudi višji znesek 13. plače, oproščene dohodnine. Doslej je davčna ugodnost veljala do zneska tisoč evrov, po novem pa bo trinajsta plača oproščena dohodnine do nekaj več kot 1.600 evrov. Spremembo mora potrditi še državni zbor, vendar ni dvoma, da poslanci koalicije ne bi podprli predloga, ki so ga sami vložili.

Finančno ministrstvo je bilo zadržano do predloga gospodarske zbornice in sindikata o zvišanju zneska 13. plače, ki bi bila oproščene dohodnine. Na odboru za finance so predlog vložile kar vladne stranke, finančno ministrstvo je bilo tiho. Andreja Potočnik, SMC "To je tudi to, kar predlaga Gospodarska zbornica Slovenije. Mi ta predlog podpiramo."

Zdaj lahko podjetja brez plačila dohodnine izplačajo 1.000 evrov nagrade za uspešnost, po novem bo 13. plača oproščena dohodnine do nekaj več kot 1.600 evrov. Predlog razumljivo pozdravljajo na gospodarski zbornici, z besedami Igorja Kneza: "Tudi sami smo seveda apelirali na koalicijske stranke, da podprejo to naše razmišljanje. Vemo, da je možnosti še veliko, tudi pri regresu bi bile možne podpone rešitve."

Po zadnjih ocenah je 13.plačo prejelo okoli 40 odstotkov zaposlenih v podjetjih, pravi Knez. "Nagrado za poslovno uspešnost prejema okoli 240.000 zaposlenih oziroma 40 odstotkov vseh zaposlenih v zasebnem sektorju. Povprečna višina nagrade se danes giblje okoli 900 evrov bruto."

Zaradi ugodnejše davčne obravnave 13. plače bodo tudi izplačila višja, meni sogovornik. "Mi ocenjujemo, da bi se neto prejemek zaposlenega lahko povečal tudi za okoli 170 evrov, v povprečju seveda."

To pomeni, da bi bilo povprečno izplačilo 13. plače lahko višje za četrtino, pa in tudi več podjetij bi se zaradi ugodnejših razmer odločilo za dodatno nagrajevanje zaposlenih

Zdenka Bakalar, Radio Slovenija