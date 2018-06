Poudarki Bavčarja na sprejem ne bo, ker je v zaporu Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.8 od 5 glasov Ocenite to novico! Zborovanje odbora ob robu afere JBTZ. Odbor se je sprva imenoval Odbor za varstvo pravic Janeza Janše, a se kasneje – po aretaciji še drugih članov četverice – preimenoval. Foto: BoBo Slavnostni govornik bo Igor Omerza, znan tudi kot publicist in raziskovalec nekdanjega SDV-ja, pa tudi kot podžupan Ljubljane za časa županje Danice Simšič. Foto: BoBo/Borut Živulović Dodaj v

30 let odbora za varstvo človekovih pravic. Slavnostni govornik pri Pahorju bo Omerza.

Odbor nastal v bran četverice JBTZ

6. junij 2018 ob 10:32

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsednik republike Borut Pahor bo v predsedniški palači gostil sprejem ob 30. obletnici ustanovitve odbora za varstvo človekovih pravic. Slavnostni govornik bo tedanji član kolegija odbora Igor Omerza.

Predsednik države Borut Pahor bo sprejel nekdanje člane odbora za varstvo človekovih pravic in s tem zaznamoval 30. obletnico ustanovitve odbora, je za Radio Slovenija poročal novinar Jure Čepina. Odbor je nastal 3. junija 1988 kot odgovor na aretacijo takratnih sodelavcev Mladine Janeza Janše, Davida Tasića in Francija Zavrla ter podčastnika JLA-ja Ivana Borštnerja. To je bil pomemben mejnik v procesu demokratizacije in osamosvojitve Slovenije, ki bo tokrat prvič zaznamovan tudi na ravni države.

Predsednik države pojasnjuje, da sprejem članov odbora sodi v sklop njegovih prizadevanj, da se ohrani spomin na prelomne dogodke v zgodovini države, ki so pokazali, da smo Slovenci sposobni premagati razlike, ki nas delijo. V odboru, v katerega je bilo vključenih več kot 100.000 ljudi, so bili namreč pripadniki najrazličnejših civilnodružbenih gibanj in institucij. Vse pa je povezalo prizadevanje za isti cilj, varovanje pravic četverice JBTZ in demokratizacije družbe.

Na čelu odbora je bil Igor Bavčar, ki pa ga predsednik države na sprejem ni povabil. Pač pa je Bavčarju, ki na Dobu prestaja 5-letno zaporno kazen zaradi pranja denarja, poslal pisno zahvalo za njegov "nenadomestljiv prispevek k demokratični in samostojni Sloveniji". Zapisal je tudi, da ga je sprva na sprejem nameraval povabiti, da pa je v pripravah na pogovorih ugotovil, da bi takšno potezo lahko kdo uporabil za "razvrednotenje pomena zgodovinskega dogodka". Nekateri nekdanji sodelavci vodje odbora sicer menijo, da ključne osebe takratnega dogajanja ne bi smeli prezreti. Kljub temu Bavčarja na prvem sprejemu nekdanjih borcev za človekove pravice pri predsedniku države ne bo, še poroča Čepina.

Slavnostni govornik na sprejemu bo tako tedanji član kolegija odbora Igor Omerza, poroča Slovenska tiskovna agencija.

