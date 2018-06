30. obletnica odbora za varstvo človekovih pravic brez Igorja Bavčarja

Predsednik republike Borut Pahor bo v sredo pripravil sprejem od 30. obletnici ustanovitve odbora za varstvo človekovih pravic. Na sprejemu pa ne bo tedanjega predsednika odbora Igorja Bavčarja, ki prestaja zaporno kazen.

Kot poudarjajo v uradu predsednika republike, je Borut Pahor prvi predsednik republike, ki prireja slovesnost, s katero na ravni države zaznamuje obletnico ustanovitve odbora. Vse do zdaj ta dogodek na ravni države ni bil zaznamovan, opozarjajo.

Sprejem in zaznamovanje obletnice ustanovitve sodita v okvir prizadevanj za ohranitev zgodovinskega spomina na prelomne dogodke, ki so privedli do prvih demokratičnih volitev in odločitve o osamosvojitvi Slovenije. Odbor za varstvo človekovih pravic je dal neprecenljiv prispevek k demokratični in samostojni Sloveniji, so še zapisali v predsednikovem uradu.

Odbor za varstvo človekovih pravic je vodil Igor Bavčar, ki trenutno zaradi pranja denarja pri preprodaji delnic Istrabenza prestaja petletno zaporno kazen in ga na sprejem ne bo. Pahor se je namreč odločil, da ga ne povabi, razloge za takšno odločitev pa je Bavčarju pojasnil v pismu.

V njem mu je izrekel hvaležnost za nenadomestljivi prispevek odbora k demokratični in samostojni Sloveniji ter pojasnil, da ga je sprva želel povabiti, a nato ugotovil, da bi taka odločitev naletela na zelo deljene odzive. "Kdo bi jo utegnil imeti za izgovor, da razvrednoti pomen samega zgodovinskega dogodka," je dodal.

Slavnostni govornik na sprejemu bo tako tedanji član kolegija odbora Igor Omerza.

Odbor je bil ustanovljen 3. junija 1988, nekaj dni po aretaciji Janeza Janše in Ivana Borštnerja. Sprva se je imenoval Odbor za varstvo pravic Janeza Janše, preimenoval se je po aretacijah drugih obtoženih v procesu proti četverici, ki jim je sledil. Deloval je kot organizacija za varstvo pravic obtoženih v aferi JBTZ.

