50 let Dnevnika Televizije Slovenija

50 let Dnevnika Televizije Slovenija

Srečanje nekdanjih in zdajšnjih sodelavcev Dnevnika ob okrogli obletnici

6. april 2018 ob 09:47

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ob praznovanju 50. obletnice osrednje informativne oddaje na Televiziji Slovenija bo na RTV Slovenija srečanje nekdanjih in aktivnih sodelavcev Dnevnika. Srečanje pa boste lahko spremljali v živo tudi na MMC.

Srečanje nekdanjih in zdajšnjih sodelavcev Dnevnika bo spremljal pogovor z odgovorno urednico informativnega programa Manico Janežič Ambrožič, direktorico Televizije Slovenije Ljerko Bizilj in nekdanjim voditeljem Dnevnika Brankom Maksimovičem. Dnevnik Televizije Slovenija je namreč že od svojih začetkov vzbujal veliko zanimanja pri gledalcih, njegova priljubljenost se je ohranila do današnjih dni. Gledanost TV Dnevnika je v zadnjih letih občutno narasla.





15. aprila 1968 ob 20. uri sta iz studia TV Ljubljana gledalce prvega slovenskega TV Dnevnika pozdravila napovedovalca Marija Velkavrh in Vili Vodopivec. Prva oddaja je nastala po več letih prizadevanj in dela za njeno realizacijo. Najprej je morala RTV Ljubljana izpolniti tehnične zahteve od vzpostavitve televizijske zveze, do izpopolnitve studijske tehnike, temu pa je sledilo prvo oddajanje osrednje informativne oddaje.

Srečanje je uvod v teden pred praznovanjem okrogle obletnice, v katerem bodo tudi TV Dnevniki zaznamovali praznovanje obletnice. Vsak dan se bo voditeljici Elen Batista Štader pridružil eden izmed nekdanjih voditeljev Dnevnika, med drugimi tudi Tone Hočevar, Darja Groznik, Danica Simšič, Branko Maksimovič, Nataša Pirc Musar in Boris Bergant, prav tako bodo v vsakem Dnevniku obujali spomine na najpomembnejše trenutke preteklih oddaj.

L. L.