5000 kilometrov, 50 dni in 10 potic do predsedniške palače

Volilna kampanja v številkah, gledalcih in kilometrih

10. november 2017 ob 06:36

Ljubljana - MMC RTV SLO

Trideset soočenj, tisoče všečkov in stotine kilometrov na terenu, pokaže statistični pregled letošnje volilne kampanje.

Velik preskok iz klasičnih v nove medije, naporno delo na terenu in ogromno soočenj s približno enako vsebino - takó kampanjo vidita vodji štabov kandidatov, ki sta se prebila v drugi krog.

Televizijska soočenja ostajajo ključna

"Soočenja so bistvena, glede same količine pa težko presojam, ali je količina primerna obsegu in izkupičku pri ljudeh," je dejal Brane Kralj, vodja kampanje Marjana Šarca. V preteklih letih je bilo več vsebine, več konkretnih tem, je kritičen Pahorjev šef kampanje Dušan Kumer, ki opaža, da se je vsebina protikandidatov poenotila v eni sami temi.

Borut kot osrednja točka kampanje

"Osrednja točka volilne kampanje je bil Borut Pahor. Njegovo preteklo delovanje kot predsednika države in kot predsednika vlade. Vsi drugi kandidati niso imeli svojih tem, o katerih bi govorili. Borut je bil kritična točka, ob kateri so razpravljali in nadgrajevali svoja stališča," osrednje poudarke nasprotnikov tako v prvem kot v drugem krogu ocenjuje Dušan Kumer, ki je uradno prevzel vodenje volilnega štaba Boruta Pahorja.

Avtobus: mobilni štab Marjana Šarca

Vse manj je plakatov, vse več vsebin se seli na splet, kjer sproti objavljajo, kaj kandidati počnejo. Pahor je po Sloveniji hodil, Marjan Šarec je kilometre nabiral na štirih kolesih. "Avtobus je bil kot logistično orodje zelo primeren, saj smo imeli v njem volilni štab. V njem so potekali sestanki, intervjuji z mediji," odločitev utemeljuje vodja Šarčevega štaba Marjan Kralj. Stroški kampanje sicer niso znani, vendar se bodo po podatkih organizatorjev približali 50 tisočakom, kolikor je za zadnjo kampanjo porabil Borut Pahor.

Jure Brankovič