Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.5 od 8 glasov Ocenite to novico! Volilni molk velja do nedelje do 19. ure, ko se bodo zaprla volišča. Foto: BoBo VIDEO Volilni molk do zaprtja volišč VIDEO Opolnoči se je začel voli... Dodaj v

65 obvestil o kršitvah volilnega molka

Do nedelje do 19. ure velja volilni molk

2. junij 2018 ob 00:00,

zadnji poseg: 2. junij 2018 ob 17:41

Ljubljana - MMC RTV SLO

Opolnoči se je začel volilni molk pred nedeljskimi predčasnimi parlamentarnimi volitvami, ki bo trajal do nedelje do 19. ure, ko se bodo zaprla volišča po državi. V tem času je prepovedana vsakršna dejavnost, ki bi volivce navajala k takšnemu ali drugačnemu glasovanju.

Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve je sporočila, da je do 19.00 prejela 65 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka.

Za 38 so takoj ugotovili, da ne gre za kršitev, tako da na inšpektoratu za notranje zadeve obravnavajo 27 zadev. Največ, 12, se jih nanaša na deljenje letakov oz. druge volilne propagande, je ministrstvo objavilo na svoji spletni strani.

Državna volilna komisija je razpravljala o pobudi, da se skupini posameznikov, ki so si nadeli ime komisija za državljanski nadzor, podeli status opazovalca na nedeljskih parlamentarnih volitvah. DVK je s tremi glasovi za in tremi proti sprejela odločitev, da se 11 osebam omogoči vloga opazovalcev, trem, ki na volitvah kandidirajo, pa ne. Opazovalci bodo lahko navzoči pri delu volilnih organov. Članom volilnih organov bodo lahko zastavljali vprašanja, ne bodo pa smeli ovirati njihovega dela.

Inšpektorat obravnava kršitve volilnega molka na podlagi zakona o volilni in referendumski kampanji. Volilna kampanja so vse politične oglaševalske vsebine in druge oblike politične propagande, katerih namen je vplivati na odločanje volivk in volivcev pri glasovanju na volitvah.

To so propaganda v medijih, elektronskih publikacijah in propaganda z uporabo telekomunikacijskih storitev; nameščanje novih plakatov in razdeljevanje letakov s politično oglaševalsko vsebino; objavljanje videospotov oziroma oglasov političnih strank; pozivanje volivk in volivcev, koga naj volijo.

Od polnoči dalje pa do 7. ure zjutraj in od sobote od 19. ure do nedelje do 7. ure zjutraj lahko državljani morebitne kršitve sporočajo na telefonsko številko 080 12 00. Čez dan v soboto in nedeljo, od 7. do 19. ure, pa je kršitve volilnega molka mogoče sporočati na telefonsko številko 080 21 13.

Za kršitve volilnega molka so predvidene globe od 700 do 3000 evrov za organizatorja volilne kampanje, od 150 do 600 evrov za odgovorno osebo organizatorja volilne kampanje in od 150 do 400 evrov za posameznika.

Manj volivcev na predčasnem glasovanju

S koncem volilnega molka v nedeljo zvečer se bo zaprlo 3.015 volišč po vsej državi, ki so po besedah predsednika Državne volilne komisije Dušana Vučka tokrat dostopna tudi invalidom.

V treh dneh predčasnega glasovanja je svoj glas oddalo dobrih 53 tisoč volivcev oziroma 3,1 odstotka vseh volilnih upravičencev – za primerjavo – pred štirimi leti je bilo takšnih volivcev več kot 66 tisoč.

K. T., G. C.