Poudarki "Küpin in izobejsin slovensko zastavo" Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Združitev Prekmurja s Slovenijo je leta 1919 pozdravilo skoraj 20.000 ljudi. Foto: TV SLO VIDEO Prekmurje si zasluži večj... VIDEO Združitev prekmurskih Slo... Dodaj v

99 let od priključitve Prekmurja matični domovini

Pred državnim praznikom

16. avgust 2018 ob 19:38

Murska Sobota - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

V Črenšovcih bo zvečer slovesnost pred petkovim državnim praznikom združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, osrednji govornik je predsednik države Borut Pahor.



Letos mineva 99 let, odkar so po stoletjih madžarske oblasti po prvi svetovni vojni plebiscitarno podprli združitev z matico. Osrednji govornik bo zvečer predsednik republike Borut Pahor.

Sicer pa v Črenšovcih poudarjajo, da je rdeča nit vseh proslav združitve izkaz, da so Slovenci in da se zavedajo svojih narodnih korenin. Med drugim v Prekmurju tudi letos nadaljujejo akcijo "Küpin in izobejsin slovensko zastavo", s katero spodbujajo ljudi, da bi jih ob praznikih čim več izobesilo zastavo.



Praznik predlagali prekmurski poslanci

Uvedbo praznika so leta 2005 predlagali prekmurski poslanci Jožef Horvat (NSi), Jožef Ficko (SDS), Feri Horvat (SD) in Mitja Slavinec ter Geza Džuban (oba LDS), saj so menili, da Slovenci zaradi izgube Koroške in Primorske po prvi svetovni vojni niso nikoli resnično dojeli izjemnega pomena pridobitve Prekmurja, ki je ena redkih svetlih točk naše zgodovine iz tistega obdobja. Z novelo zakona so bili tedaj uzakonjeni trije novi prazniki - ob prekmurskem še 15. september kot dan vrnitve Primorske k matični domovini in 23. november kot dan Rudolfa Maistra.



Al. Ma.