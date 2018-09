Aleksandra Pivec je dobila podporo odbora za kmetijstvo

Zaslišanja ministrskih kandidatov

4. september 2018 ob 13:10

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Odbor DZ-ja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je predstavitev kandidatke za kmetijsko ministrico Aleksandre Pivec ocenil kot ustrezno. Med prioritete je uvrstila samooskrbo s kakovostno hrano.

Pivčeva, ki je kandidatka na predlog stranke DeSUS, je med cilji ministrovanja na podlagi koalicijske pogodbe navedla povečanje samooskrbe s kakovostno hrano znanega porekla, zagotavljanje višje dodane vrednosti za slovenske pridelke in promocijo lokalno pridelane hrane, dobro obveščenost potrošnikov o izvozu živil ter korektne odnose v celotni prehranski verigi.

Veliko pozornost namerava nameniti upravljanju tveganj, ki jih prinašajo podnebne spremembe, ter težavam zaradi staranja prebivalstva na kmetih in pogojem za mlade prevzemnike kmetij. Želi čim učinkovitejše upravljanje državnih gozdov.

Pomembno bo pripraviti podlage za črpanje evropskih sredstev v prihodnji finančni perspektivi, je poudarila in spomnila, da je osnovni razrez že narejen, da pa bodo imele države več odgovornosti pri pripravi svojih strategij, zato bo potrebno sodelovanje vseh deležnikov, od stroke, kmetovalcev do politike.

Odbor je njeno predstavitev kot ustrezno podprl z 10 glasovi za in s šestimi proti. Člani odbora iz vrst opozicije so bili kritični, da kandidatka ni ponudila konkretnih odgovorov, kako in kdaj bodo posamezni ukrepi izvedeni, in da ni sodelovala pri pisanju koalicijske pogodbe. Kritični so bili do politike prejšnjega kmetijskega ministra Dejana Židana in med drugim izpostavili delovanje družbe Slovenski državni gozdovi. Pivčeva je dejala, da se zavzema za preglednost delovanja te družbe, med drugim tudi za revizijo Računskega sodišča.