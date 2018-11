Alenka Ermenc bo postala nova načelnica Generalštaba Slovenske vojske

Ermenčeva je pred kratkim postala generalmajorka

26. november 2018 ob 19:43,

zadnji poseg: 26. november 2018 ob 19:57

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Alenka Ermenc, ki je v petek postala prva slovenska generalka, bo postala nova načelnica Generalštaba SV. Na tem mestu bo zamenjala načelnika Alana Gederja, ki je to funkcijo opravljal od 22. februarja.

Alenka Ermenc načelnica generalštaba postala v sredo je potrdil tudi minister za obrambo Karl Erjavec. Geder je že seznanjen s tem, da ga nameravajo zamenjati, poroča Slovenska tiskovna agencija. Na funkcijo načelnice bo Ermenčevo po poročanju televizije predlagal minister za obrambo Karl Erjavec, predsednik republike Borut Pahor se z imenovanjem strinja. Soglasje naj bi vlada podala na torkovi dopisni seji.

Alenka Ermenc je diplomirala na fakulteti za družbene vede, leta 1991 pa se je pridružila Teritorialni obrambi RS in bila aktivna udeleženka vojne za Slovenijo. V Slovenski vojski je zaposlena 27 let. Leta 2008 je zaključila šolanje na Kraljevi akademiji v Londonu (Royal College of Defence Studies). Podiplomsko izobraževanje je zaključila leta 2009 na King's College University of Londonu in pridobila magistrski naziv iz mednarodnih študij.

Pred kratkim povišana v generalmajorko

V svoji vojaški karieri je opravljala poveljniško dolžnost na taktični ravni in štabne dolžnosti na operativni ter strateški ravni vodenja in poveljevanja v Slovenski vojski. Vodstvene formacijske dolžnosti v Slovenski vojski opravlja od leta 2001. V čin brigadirke je bila povišana 13. maja 2011, marca letos pa je bila imenovana za namestnico načelnika generalštaba.

Že takrat je Ermenčeva postala prva ženska na tako visokem položaju v Slovenski vojski in širše. Celo v vojskah držav članic Nata namreč po podatkih ministrstva za obrambo ni pripadnice, ki bi zasedala mesto načelnice ali namestnice načelnika generalštaba. Na začetku meseca pa je vlada podala še soglasje k predlogu za njeno povišanje v čin generalmajorke.

V nagovoru ob povišanju je poudarila, da njeno pot "vodi ljubezen do domovine, očetnjave". "Resda pot ni vedno lahka, vendar z vztrajnim delom, motiviranostjo in pozitivnim mišljenjem se lahko premaknejo meje nemogočega. Zavedam pa se, da je vojska zmagovita zgolj s kolektivnimi napori in da povprečni nikoli ne zmagajo," je dejala in pri tem poudarila pomen znanja in dela. Pahorju se je zahvalila za zaupanje in povišanje v čin generalmajor.

