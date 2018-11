Alenka Ermenc, edina ženska na čelu vojsk članic Nata. Imenovanje odmeva v tujini.

Poudarki Zamenjava bo v sredo

Menjavo predlagal obrambni minister

27. november 2018 ob 13:24,

zadnji poseg: 27. november 2018 ob 21:23

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Vlada je z mesta načelnika Generalštaba Slovenske vojske razrešila Alana Gederja in na njegovo mesto imenovala Alenko Ermenc, ki jo je pred tem podprl tudi predsednik republike Borut Pahor.



Kot so sporočili po seji vlade, bo Alenka Ermenc dozdajšnjega načelnika Alana Gederja zamenjala v sredo. Tako po činu kot po položaju bo tako najviše med pripadnicami Slovenske vojske (SV) doslej. Tudi v vojskah držav članic Nata namreč po podatkih ministrstva za obrambo ni pripadnice, ki bi zasedala mesto načelnice ali namestnice načelnika generalštaba.

Zamenjavo je vladi predlagal obrambni minister Karl Erjavec. To je storil na podlagi njenih izkušenj pri poveljevanju enotam Slovenske vojske, sodelovanja pri vzpostavljanju sistema poklicne vojske ter ustrezne civilne in vojaške izobrazbe, so sporočili.

Ermenčeva je v Slovenski vojski zaposlena 27 let. V svoji vojaški karieri je opravljala poveljniško dolžnost na taktični ravni in štabne dolžnosti na operativni ter strateški ravni vodenja in poveljevanja v Slovenski vojski. Vodstvene formacijske dolžnosti v Slovenski vojski opravlja od leta 2001. V čin brigadirke je bila povišana 13. maja 2011, marca letos pa je bila imenovana za namestnico načelnika generalštaba.

Že takrat je Ermenčeva postala prva ženska na tako visokem položaju v Slovenski vojski in širše. V začetku meseca je vlada podala soglasje k predlogu za njeno povišanje v čin generalmajorke. To je postala na slovesnosti v predsedniški palači minuli petek. V nagovoru ob povišanju je poudarila, da njeno pot "vodi ljubezen do domovine, očetnjave".

Imenovanje odmeva po svetu

O imenovanju so poročali številni tuji mediji in novinarji, med njimi tudi britanski Reuters, ameriški AP in nemški dpa, pa tudi številni z območja Balkana ter novinarja časnika The Times in ameriške medijske hiše CNN. Mnogi so v svojih objavah poudarjali, da Alenka Ermenc ni le prva ženska na čelu Slovenske vojske, pač pa je trenutno tudi edina v vseh državah članicah Nata na takem položaju.

Po družbenih omrežjih so se zvrstile tudi številne čestitke Ermenčevi. Tako sta med drugim čestitke izrekla romunski zunanji minister Dragos Sasu Vulvara in ameriško veleposlaništvo v Ljubljani. Slednji so ob tem izrazili navdušenje nad nadaljnjim sodelovanjem "tako kot zaveznic v Natu in kot prijateljic". Na digitalnem družbenem omrežju Twitter so imenovanje Ermenčeve nekateri označili tudi kot "zgodovinski korak" Slovenije.

Kratek mandat Gederja

Dosedanji načelnik Geder se po devetih mesecih na čelu Slovenske vojske poslavlja s tega položaja. Njegov mandat je bil najkrajši med dosedanjimi načelniki, med drugim pa so ga zaznamovali vpoklic rezervistov, nekoliko izboljšana ocena pripravljenosti vojske in prizadevanja za izboljšanje gmotnega položaja njenih pripadnic in pripadnikov.

Gederja so razrešili na predlog ministra Erjavca, pravno podlago pa predstavljata zakon o obrambi, ki pristojnost za razrešitev načelnika Generalštaba Slovenske vojske pripisuje vladi, ter zakon o javnih uslužbencih, po katerem lahko vlada v enem letu od nastopa funkcije razreši predstojnika organa v sestavi ministrstva ne glede na razloge, ki so sicer potrebni za razrešitev.



Pahor podprl menjavo

Predsednik republike Borut Pahor je sporočil, da se z menjavo strinja. "Prvič, generalmajorka Alenka Ermenc izpolnjuje visoke strokovne kriterije, ima bogate vodstvene izkušnje in izkazuje odločnost za opravljanje nalog. Zaradi teh vrlin sem jo nedavno povišal v čin generalmajorke," je razlog za podporo predlogu za imenovanje pojasnil predsednik.

Ob tem je izpostavil, da je bila Ermenčeva, ki se je leta 1991 pridružila Teritorialni obrambi in bila aktivna udeleženka vojne za Slovenijo, med tedanjimi pripadniki nastajajoče Slovenske vojske, ki je morala ubraniti našo državo po razglasitvi samostojnosti. Njeno povišanje v generalski čin je Pahor ocenil kot "edinstven trenutek zanjo, za Slovensko vojsko, za našo nacionalno in državljansko samozavest, za našo domovino in državo".

Poleg tega Pahor pričakuje, da je končno nastopil čas za združitev vseh političnih, vojaških in družbenih moči za dvig pripravljenosti Slovenske vojske v naslednjem letu vsaj za eno oceno. "Trend poslabševanja varnostnih razmer v svetu se nadaljuje, in čeprav Slovenija ni neposredno vojaško ogrožena, mora v relativno kratkem času zagotoviti tudi vojaški vidik svoje vsestranske varnosti," so besede sporočili z urada predsednika države.

"Ob zadnjih dveh zamenjavah na vrhu Slovenske vojske sem izrazil pomisleke in jima nasprotoval. Pomisleki so se izkazali za utemeljene. Prepogoste menjave v vrhu Slovenske vojske niso obrodile želenih sadov," je izpostavil Pahor. Spomnil je, da sta bila v prejšnjem mandatu v štirih letih zamenjana dva načelnika, od zadnje menjave do sedanje pa je minilo manj kot leto dni.

"Zato sem v pogovoru z obrambnim ministrom Erjavcem izrazil pričakovanje, da bomo ob imenovanju nove načelnice generalštaba združili vse moči in iskali strokovno in politično zahtevne odgovore na izzive posodobitve Slovenske vojske brez nadaljnjih premalo premišljenih zamenjav v vrhu Slovenske vojske," je še zapisal Pahor.

"Domovina, očetnjava"

Ermenčeva je v petkovem nagovoru ob povišanju poudarila, da njeno pot "vodi ljubezen do domovine, očetnjave". "Res, da pot ni vedno lahka, vendar se z vztrajnim delom, motiviranostjo in pozitivnim mišljenjem lahko premaknejo meje (ne)mogočega. Zavedam pa se, da je vojska zmagovita zgolj s kolektivnimi napori in da povprečni nikoli ne zmagajo," je dejala.

"Zame sta vedno unovčljivi dve valuti: znanje in delo. Njuni spremljevalci pa so profesionalnost, motiviranost, žrtvovanje in vztrajnost. To so vrednote Slovenske vojske," je še pojasnila.

V pogovorih za medije je pred meseci ocenila, da imajo pripadnice ženskega spola v Slovenski vojski glede kariernega razvoja popolnoma enake možnosti kot moški.

Obenem je razkrila tudi, da je ljubiteljica deskanja na snegu, sprostitev pa ji predstavljajo vrt in zelišča. Ermenčeva je sicer mati treh zdaj odraslih otrok in z družino živi v Kamniku.

Šolala se je doma in v tujini. Diplomirala je na ljubljanski fakulteti za družbene vede in pridobila naziv diplomirane politologinje. Leta 2008 je zaključila šolanje na Kraljevi akademiji v Londonu (Royal College of Defence Studies), podiplomsko izobraževanje pa je končala leta 2009 na King's College University of London in pridobila magistrski naziv iz mednarodnih študij.

Med drugim je sodelovala pri mednarodni operaciji Kfor, kjer je denimo opravljala delo načelnice za kadrovske zadeve v poveljstvu sil ter svetovala poveljniku Kforja. Prav tako je sodelovala na številnih vajah Slovenske vojske doma in v tujini ter na vajah Nata in EU-ja s področja kriznega upravljanja.

Za svoje delo na vojaško-obrambnem področju je Ermenčeva prejela številna domača in tuja priznanja. Med priznanji ministrstva za obrambo in Slovenske vojske so bronasta medalja generala Maistra z meči, srebrna in zlata medalja generala Maistra, bronasta, srebrna in zlata medalja Slovenske vojske in medalja v službi miru. Prejela pa je tudi Natovo medaljo za sodelovanje na mirovnih operacijah in red za zasluge pro merito Melitensi v stopnji komendatorja z meči.

Šarec: To kaže, da kot družba postajamo zrelejši

Premier Marjan Šarec je v pogovoru za Slovensko tiskovno agencijo ob imenovanju dejal, da je ponosen, da bosta tako na vrhu vojske kot policije ženski. "Obe sta izjemno sposobni, zelo predani svojemu delu in to je tisto, kar šteje," je dejal. Kakšnih mednarodnih odzivov na imenovanje prve načelnice generalštaba v slovenski zgodovini in širše zjutraj Šarec še ni imel. "A kar se mene tiče, je to samoumevno. Nikoli nisem gledal na to, ali je nekdo moški ali ženska, pač pa na to, ali so sposobni ali ne," je poudaril. "In to, da imamo na čelu policije in vojske žensko, kaže, da kot družba postajamo zrelejši in da bo tisti, ki se bo še spraševal, ali je to dobra odločitev, pač osamljen," je dodal.

