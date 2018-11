Alenka Ermenc prevzela bojni prapor in vodenje Slovenske vojske

Ermenčeva je v svojem nagovoru po prevzemu prapora dejala, da dolžnost načelnice generalštaba sprejema "z največjo mero odgovornosti do Slovenske vojske in domovine, največjim spoštovanjem do predhodnika in tistih, ki so me imenovali, ter z neomajno odločnostjo narediti vse potrebno za našo vojsko". V kratkem nagovoru je poudarila še, da "državljani od Slovenske vojske pričakujejo, da bo svoje poslanstvo in naloge izpolnjevala profesionalno in učinkovito. Pri vodenju vojske se bom osredotočila na status in opremljenost pripadnikov, na cilje zmogljivosti, vojaško infrastrukturo ter znanje, ki je osnovni gradnik vsake profesije."

Da Slovensko vojsko nosi v svojem srcu in jo bo vedno, pa je poudaril Geder, ki sicer ostaja v Slovenski vojski, kjer bo še naprej sodeloval pri projektih razvoja, opremljanja in izobraževanja vojske. "Ko sem pred kratkim prevzel vodenje Slovenske vojske, sem bil odločen povrniti ugled vojaški organizaciji in profesiji, urediti status pripadnikov vojske, izgraditi zastavljene cilje in zmogljivosti. Moja vizija se je začela takole. Zaradi poslabšanja varnostne situacije v svetu moramo čim prej vzpostaviti profesionalno vojsko, ki bo po velikosti, opremljenosti, usposobljenosti in popolnjenosti sposobna izvesti vse naloge, ki bodo postavljene pred njo v obrambi domovine, v zavezništvu ali samostojno, znotraj meja domovine ali izven nje," je dejal Geder in ob tem dodal, da je ponosen, da od tega ni odstopal.

Geder: Čaka te še veliko dela in pritiskov

Spomnil je, da je bila del njegove ekipe, ki je vse to skušala doseči, tudi Ermenčeva. "Čaka te še veliko napornega dela in še več pritiskov z vseh strani. Brez resursov namreč take vojske ni mogoče izgraditi," je še rekel Geder in ocenil, da odhaja "z dvignjeno glavo in nezlomljeno hrbtenico". "Isto želim tebi, ko pride čas. Na koncu samo to šteje," je sklenil.

Ob primopredaji dolžnosti je zbrane nagovoril minister za obrambo Karl Erjavec, slovesnosti so se udeležili tudi predsednik vlade Marjan Šarec, predsednik DZ-ja Dejan Židan, svetovalec predsednika republike Uroš Krek ter člani parlamentarnega odbora za obrambo. Erjavec je poudaril, da Slovenska vojska prvič dobiva žensko načelnico generalštaba. "To je dosegla s svojim delom. S svojo strokovnostjo, znanjem in prizadevnostjo. Na to sem ponosen, vsi smo lahko," je dejal. "Kar cenim pri njej, je, da ne bo politizirala Slovenske vojske. Upam, da tega ne bodo počeli niti vsi prisotni politiki," je dodal.

Erjavec opomnil na varnostne izzive

Opomnil je, da zaradi negotovih varnostnih razmer v svetu vse skupaj čaka velik izziv. "Ustava določa, da je glavna naloga Slovenske vojske, da brani Republiko Slovenijo, da zagotavlja varnost državljanom. To je zahtevna naloga, če vemo, da bo treba doseči nekatere ambiciozne cilje," je dejal Erjavec, ki je tako kot Ermenčeva poudaril izboljšanje položaja pripadnikov Slovenske vojske, zagotovitev opreme, ki bo omogočala varno delovanje. Ob tem je nagovoril prisotne – premierja Šarca, predsednika DZ-ja Židana in člane odbora za obrambo – ter izrazil upanje, da bodo ob njihovi pomoči te cilje dosegli. Izrazil je prepričanje, da bosta z Ermenčevo dobro sodelovala in da ji zaupa. "Prepričan sem, da nam bo v tem mandatu uspelo dvigniti raven usposobljenosti Slovenske vojske," je še dodal Erjavec in se za dozdajšnje delo zahvalil tudi Gederju.

Današnje slovesnosti so se med drugim udeležili tudi nekateri nekdanji načelniki Slovenske vojske. Generalmajor Ladislav Lipič, ki je Generalštab vodil med letoma 2001 in 2006, je ob robu slovesnosti izrazil upanje, da bo Ermenčeva storila, kar je obljubila. "Čaka jo težko delo. Je pa že takrat, ko smo jo imenovali na dolžnost poveljnice bataljona kot ene najtežjih operativnih dolžnosti, pokazala, da je iz pravega testa. Upam, da bo tako tudi na tej najvišji dolžnosti v Slovenski vojski," je dodal Lipič.

Edina vodilna ženska v Natu

Ermenčevo, ki je bila v generalmajorko povišana pretekli petek, je vlada na čelo Slovenske vojske imenovala v torek. V vojski je zaposlena 27 let, vodstvene formacijske dolžnosti pa opravlja od leta 2001. V čin brigadirke je bila povišana 13. maja 2011, marca letos pa jo je Geder izbral za svojo namestnico. Ermenčeva ni le prva ženska na čelu Slovenske vojske, pač pa je trenutno tudi edina v vseh državah članicah Nata.