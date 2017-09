Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Cepic je nestrankarski, neodvisen kandidat. Foto: Facebook Aleš I. Cepič Dodaj v

Aleš I. Cepič vložil kandidaturo za predsedniške volitve

DVK preverja vložene podpise

28. september 2017 ob 10:06

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Kandidaturo za predsedniške volitve je v sredo zvečer vložil tudi Aleš I. Cepič. Ni pa še jasno, ali je kandidaturi priložil tudi dovolj podpisov podpore volivcev.

Kot neodvisni kandidat Cepič potrebuje 5.000 podpisov volivcev. Njegovo kandidaturo mora zdaj preveriti Državna volilna komisija, nato pa bo znano, ali bo tudi uradni predsedniški kandidat. V svoji spletni izjavi je Cepič zapisal željo, da bi skupaj naredili Slovenijo ponovno uspešno, in zaveze o združevanju ljudi, vodenju dialoga, neposrednem demokratičnem odločanju.

Državna volilna komisija bo še danes preverila šest vloženih kandidatur in objavila seznam uradno potrjenih predsedniških kandidatov. Do zdaj so potrdili kandidature Boruta Pahorja, Marjana Šarca, Maje Makovec Brenčič in Ljudmile Novak. Vložili pa so jih še Romana Tomc, Angelca Likovič, Boris Popovič, Suzana Lara Krause in Andrej Šiško.

V petek bodo nato z žrebom določili vrstni red, po katerem bodo imena kandidatov navedena na glasovnicah. Kandidati imajo še do 2. oktobra čas, da umaknejo svoje soglasje, nato pa bo DVK do 6. oktobra javno objavila seznam kandidatur.

A. S.