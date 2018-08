Samo Fakin o kandidaturi za zdravstvenega ministra: "Lahko se marsikaj zgodi"

Zdravstveni resor pripada LMŠ-ju

24. avgust 2018 ob 17:09,

zadnji poseg: 24. avgust 2018 ob 17:19

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Nekdanji generalni direktor ZZZS-ja Samo Fakin je potrdil, da so ga iz LMŠ-ja povabili na pogovor o zdravstvu. Glede morebitne kandidature za ministra za zdravje pa je dejal, da je to svojevrsten izziv, a "počakajmo do ponedeljka, da se bodo stvari uradno odvile".

Ali bo kandidat za ministra za zdravje, resor bo pripadal LMŠ -ju, Fakin prepušča odločitvi predsedniku vlade Marjanu Šarcu. Fakin je ob tem povedal, da zdravstvo dobro pozna: "In znam to delati." Kakšnih preuranjenih napovedi ne želi dajati, saj da "se lahko marsikaj zgodi". "Čim daš glavo ven, začne pihati," je ponazoril.

Ali lahko računa na podporo strank obetajoče se koalicije, saj jo bodo med drugim tvorile tudi stranke, ki ga v preteklem mandatu niso podprle pri kandidaturi za generalnega direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), pa ni želel komentirati. "Ti ljudje so tudi nenehno govorili, da v politiki ne smeš gojiti zamer," je dejal in dodal, da je šlo pri vprašanju njegove nepotrditve za generalnega direktorja javne zdravstvene blagajne pred nekaj leti za bitko položajev, medtem ko mu ni nihče očital nič konkretnega.

LMŠ bo sicer poleg zdravstvenega vodil še tri resorje: notranje zadeve, javno upravo in finance. Za vodenje slednjega se Šarec pogovarja z dosedanjo ministrico Matejo Vraničar Erman. Ta je imela po neuradnih informacijah nekaj zadržkov predvsem glede javnofinančne vzdržnosti koalicijske pogodbe in naj bi želela zagotovila, da bo vlada spoštovala fiskalno pravilo. Kot je slišati neuradno, pa se stvari premikajo v pozitivno smer.

Na čelu notranjega ministrstva so nekateri mediji že videli aktualnega državnega sekretarja, ki ga je javnost spoznala ob begunski krizi, Boštjana Šefica. Vendar je zatrdil, da se z nikomer ne pogovarja o prevzemu katere koli funkcije.

G. C.